Las declaraciones de la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, sobre la inseguridad y Suiza provocaron la reacción del embajador suizo en Argentina, Heinrich Schellenber.

“Suiza es más tranquilo, pero también más aburrido”, dijo Frederic, y Schellenber utilizó su cuenta de Twitter para publicar un video protagonizado por el tenista suizo Roger Federer y el famoso actor norteamericano Robert De Niro.

“El ‘aburrido’ de Federer”, escribió el diplomático y publicó el video, una campaña de turismo de Suiza.

Mirá el video:

En el video, el tenista tiene una videollamada con el actor y hablan de las cualidades del país. “Con respecto a la película sobre Suiza que quieres que haga, no me gusta. Mira donde estás, Roger: tienen montañas, estaciones de esquí, pueblos encantadores, verdes valles, no tienen drama. No hay nada de drama”, dice De Niro.

“Roger, por mi forma de actuar necesito conflicto, peligro... Suiza es simplemente demasiado perfecta. Los suizos son demasiado amables”, agrega.

En un paso de comedia para promocionar el turismo en Suiza, De Niro llama a Federer para informarle que no grabará una película sobre ese país porque es “demasiado perfecto”.

El video promociona a Suiza y sus atractivos turísticos con un slogan que tiene mucho que ver con las declaraciones de Frederic: “Cuando necesites unas vacaciones sin drama, necesitás Suiza”.