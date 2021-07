Cinthia Fernández sorprendió a todos sus seguidores cuando anunció su postulación como pre-candidata a diputada por la Provincia de Buenos Aires junto a Unite, el partido liberal del que también forma parte Amalia Granata. Esta vez, les pidió ayuda para elegir la foto que utilizará en las boletas para las PASO de septiembre.

La primera foto que mostró Cinthia Fernández como opción para sus boletas. Instagram: @cinthia_fernandez_

“Me pareció una linda idea que ustedes elijan la foto de mis boletas”, comenzó diciendo la panelista de Los Ángeles a la Mañana en la carta que compartió en su cuenta de Instagram, junto con tres fotografías distintas.

Mientras que en la primera de las imágenes se muestra de brazos cruzados con una musculosa celeste escotada, en la segunda se la ve con un look más serio. En la misma posó con una camisa blanca, un conjunto de pantalón y blazer color rosa y las manos en los bolsillos.

// Instagram: @cinthia_fernandez_

Por otro lado, en la tercera y última, optó también por una remera escotada, esta vez una manga corta blanca con detalles en negro. También muestra una gran sonrisa, como en las dos anteriores.

// Instagram: @cinthia_fernandez_

Mientras hubo varios usuarios que la insultaron por su candidatura en los comentarios, críticas que recibió desde que hizo pública su postulación, también varios fanáticos se ofrecieron a ayudarla con la elección.

Hasta ahora, la mayoría eligió la segunda foto, por la que también optaron algunas otras personalidades de la farándula argentina. “¡La 2!”, escribió Evangelina Anderson debajo del posteo, así como lo hicieron Lourdes Sánchez y Sofía “Jujuy”.

// Instagram: @cinthia_fernandez_

El fuerte mensaje de Cinthia Fernández sobre los otros candidatos

Aprovechando la publicación, Cinthia Fernández no dudó en compararse con otros candidatos y hacer hincapié en su rol de madre soltera, que utiliza como la bandera de su campaña.

“Si yo voy a darle voz y pelear por los derechos de las mujeres que estamos muy solas, y si yo voy a pelear por los derechos de los chicos de esas mamás que hacen malabares y dan la vida por ellos, así como también la minoría de hombres que sufren esta situación, quiero que se sientan identificados desde el vamos”, escribió la mediática en la publicación.

“Quiero hacer todo lo que un político no hace, desde el gesto mínimo, como este , hasta pelear por las cosas que a ellos no les importa, no se ocupan, y no son negocio, como ha de ser todo lo relacionado a los chicos. ¿Saben por qué? Porque no votan. Pero se olvidaron que las mamás votamos“, señaló contundentemente.

“Quiero ser una molestia para ellos para que de una vez por todas se preocupen y ocupen de los temas de familia”, cerró Fernández.