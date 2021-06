Cinthia Fernández es modelo, panelista y toda una celebridad digital, con millones de seguidores en sus redes sociales. Sin embargo, ahora hará un cambio radical en su carrera: se presenta como candidata a diputada por la Provincia de Buenos Aires.

//Mirá también: Cinthia Fernández y Martín Baclini a los besos: ¿se reconciliaron?

A principios de este año expresó su deseo de participar en la política y dijo que varios partidos le habían ofrecido postularse. Ahora, confirmó que participará en las elecciones legislativas de este año.

“Voy a ser candidata a diputada, voy por el lado de la mujer. Estaba hablando Irma Roy, que fue una gran pionera y logró un montón de cosas, el tema es que a nadie le interesa, sobretodo de mujer”, dijo este martes en “Los Ángeles de la Mañana” (ElTrece).

Y sostuvo: “¿Por qué yo no puedo dar mi visión o mi opinión en cuánto a las vivencias? Quién más mierda ha vivido que yo, a todo lo que es referente a la mujer. a la cuota alimentaria. Son nichos que no se atacan porque no le interesan a nadie, porque no dan ganancia de ningún tipo”.

Luego, aclaró que su candidatura se está preparando “en silencio, sino parece como todo cholulo y mediático”. Se presentará en el mismo partido que Amalia Granata.

//Mirá también: Mar Tarrés contra Cinthia Fernández: “Estoy cansada del acoso que sufro de parte de esta persona, esto ya es demasiado”

En febrero también había contado los objetivos que tendría si fuera parte del cuerpo legislativo. “Yo me quiero abocar a las cuestiones de familia, la ley de adopción y demás. Yo sé que la política es integral y se tratan todos los temas pero este sería mi enfoque”, dijo en ese momento.

También se había referido a que pensaba abordar temas es sobre delincuencia e inseguridad, algo sobre lo que se ha expresado en varias ocasiones. “Por mí, paredón y balas, y de paso vaciamos las cárceles de estos hijos de p… de los presos, que mantenemos nosotros y siguen sin salir de la delincuencia”, manifestó en junio del año pasado, cuando el gobierno propuso las prisiones domiciliarias para aquellos presos que sean portadores de factores de riesgo ante el COVID-19.