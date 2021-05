Tras haber escuchado las críticas que le hicieron desde Los Ángeles de la Mañana, además de abandonar el móvil que le estaban haciendo desde el programa, Romina Malaspina cruzó a Cinthia Fernández por mensaje.

Todo comenzó con una especulación que realizó la panelista: “Me manda un mensaje justo en el final del programa como para que lo desarrollemos”.

Romina Malaspina cruzó a Cinthia Fernández. (Foto: Captura de pantalla)

“Vos decís que ella quiere que sigamos hablando de ella”, agregó en modo de pregunta Yanina Latorre. “justo me lo manda en el horario de laburo. Medio raro”, resaltó Fernández haciendo alusión al mensaje.

“Recién acabo de ver todo lo que dijiste de mí el martes. Y después me pedís el teléfono para chuparme las medias para ver si me bajé del programa y decís que no es personal”, son las palabras de Romina en el mensaje que leyó la panelista.

“Cara rota. Falsa de m... Envidiosa. Mantenida y gorreada. Eso es todo lo que sos. Y por eso te va a seguir yendo así como te va en toda tu vida. Vas a morir en un programa de chimentos hablando de los demás. Hasta ahí llegás. Qué papelón como terminó tu carrera”, disparó Malaspina.

Romina Malaspina. (Instagram/rominamalaspina)

“Tienen que entender en esas cabezas vacías que hay gente a la que no le interesa el puterío low cost de que vienen. Estás totalmente caducada. Quedate calentita y con las ganas de tener a Malaspina en el programa y de volver a hablar conmigo. Besitos”, concluyó Malaspina.

“Todo eso me escribió”, dijo Cinthia Fernández sin todavía poder creer el mensaje que había recibido.

Romina Malaspina se lanzó como cantante

La influencer y modelo cambió la presentación de noticias por la música. Es más, ya estrenó su primer single titulado “Color” junto a Deer Models.

Romina Malaspina terminó con el misterio y presentó su single "Color" Redes | Redes Sociales

Días antes del estreno, Romina Malaspina había comunicado que dejaría el noticiero de Canal 26 para iniciar otros proyectos laborales. Sin embargo, algunas personas no han recibido bien su canción y la han criticado por esta nueva faceta.