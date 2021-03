Belén Francese se encuentra en un momento muy especial: está viviendo el quinto mes de embarazo de su primer hijo y a finales del 2020 se casó con su pareja Fabián Lencinas. Sin embargo, no todo ha sido siempre felicidad.

Este martes, la modelo publicó un escrito a través de sus redes sociales en el que admitió que hace unos años tuvo una pareja que ejerció violencia de género contra ella. El escrito refleja la difícil situación que vivió y busca ser un llamado de atención para aquellas personas que viven una situación similar.

La carta que compartió Belén Francese sobre lo que vivió con una expareja. Instagram/Belufrancese

“Hace un tiempo viví la peor cárcel: la del miedo y el hostigamiento emocional y psicológico. Estaba en una relación realmente horrenda donde era moneda corriente”, comenzó su relato la actriz a través de un texto titulado “Carta abierta”.

“Que me digan frases como: ‘Vos no podes’, ‘Vos sin mí no existís’, ‘Estás gorda’, ‘¿Quien te va a querer? Loca, desquiciada, mediática’. Y amenazas como ‘no vas a trabajar más en el medio’”, continuó. “Entre eso, ‘sin vos me muero’ y mil ‘te amos’ y ruegos de afecto. Esto me generaba una confusión, supongo que tendría ese efecto en cualquier ser humano, ¿no? ¿Cómo recibís de quien supuestamente te ama esa violencia verbal?”.

Belén Francese y Fabián Lencinas el día de su casamiento. Web

Belén contó que asistió a terapia y que logró comprender que la situación que vivía no era algo sano: “Entendí en terapia que es la gran estrategia o confusión que generan estos siniestros, lo generan en muchas de nosotras. Y mi estima lamentablemente se fue destruyendo. Y mi miedo creciendo”.

“Y hoy mirando desde afuera, desde un presente muy distinto, siendo una mujer que pasó por esa pesadilla, pienso: por suerte y gracias a Dios y a la gente que me mostró que eso no era algo sano, la puedo contar... ¡aunque me llevó su tiempo!”, explicó.

Belén Francese está embarazada de cinco meses. (Instagram/@belufrancese)

“Son inmensas. Somos mujeres. Tenemos que concientizarnos acerca de cuánto valemos, de nuestra autoestima y, ¿cualquier forro nos la quita ? ¿¡O nos las quiere quitar!?”, se preguntó. “Necesitaba compartir esto con la intención de que si estás en una relación que no te valoran, que te maltratan... ¡sé fuerte! ¡El amor es todo lo contrario a eso! Y gracias a Dios lo pude conocer. ¡Buscá ayuda! ¡Hablá! ¡Rajá! Exponé! ¡No estás sola! Y no nos callamos más”.