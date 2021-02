Para Bélen Francese, todo es de color y lleno de alegrías y primeros momentos. Así lo cuenta ella a través de su cuenta de Instagram, siempre luciendo con orgullo su panza.

Como toda mamá primeriza, Belu no tiene miedo de expresar sus temores con todo lo nuevo que está atravesando. En el programa de Los Ángeles de la Mañana, no solo reveló que se enteró que estaba embarazada mientras estaba en Mendoza, sino también que no podía creer la noticia. “La ginecologa me había dicho que iba a tener que hacer tratamientos”, contó la actriz, luego de explicar que se realizó cuatro análisis antes de estar 100% segura.

Por eso, la rubia con mucho amor muestra su panza, feliz de llevar su “bebito” varón en su vientre. Hoy Belén disfruta del sol y playa mientras está de luna de miel con su reciente esposo, Fabián Lencinas.

Embarazada de cuatro meses, no tiene miedo de portar un bikini de lurex por las playas de República Dominicana. A la orilla del mar, Belén posa mostrando su pancita.