El comentario de Belén Francese a Andrea Rincón que terminó en una fuerte pelea

Desde que salió a la luz la noticia de que en las grabaciones de PH, Podemos Hablar habían tenido un fuerte enfrentamiento Andrea Rincón y Belén Francese, a lo largo de los días se lograron filtrar algún episodio de la pelea entre las famosas.

Finalmente llegó el horario de emisión del programa y se pudo ver todos los detalles que llevaron a que las exvedettes se enfrentaran y terminaran el programa entre amenazas y acusaciones entre ellas.

Lo que desencadenó el tenso momento televisivo fue cuando Belén Franceses respondió a una de las clásicas consignas que tiene el programa. El tema era que los participantes relataran una fiesta inolvidable que tuvieron.

Andrea Rincón y Belén Francese se pelearon fuerte en la grabación de PH.

A lo cual la actriz relato una fiesta que se realizó en Mar del Plata en una casa que fue alquilada por Moria Casán. En la cual, según cuenta Belén Francese, Andrea Rincón intento seducirla y darle un beso.

Cómo se desató el enfrentamiento entre Andrea Rincón y Belén Francese

“Estábamos en una temporada de teatro y Moria hizo una fiesta en su casa que terminó muy tarde. Era prácticamente de día y Andrea subió a charlar conmigo y la pasamos muy bien”, comenzó su relato Belén Francese.

“Yo estaba muy triste porque me estaba separando de un novio y yo flasheé. Yo me ilusioné”, agregó la actriz.

Rápidamente fue interrumpida por Andrea Rincón que se mostró molesta por el relato de Belén: “No, perdón, pero lo que acabas de hacer no me parece. Estás inventando algo que no sucedió. No es correcto y quiero decírtelo porque no te hice nada. No me gustas, nunca me gustaste y no tengo por qué decir que traté de seducirte”.

Más tarde el conductor del programa invito a las dos famosas al centro para aclarar la situación tensa que vivieron. “¿Te acordás que ya era de día y vos subiste y te pusiste a hablar de un montón de cosas y me dijiste ‘tranquila, sos hermosa, todo va a pasar’?”, le dijo Belén Francese a Andrea.

A lo que Rincón contestó: “Si, porque estabas triste y te traté de consolar. Creo que no te rompí el corazón”.