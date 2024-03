Belén Francese cautiva con cada fotografía que comparte. Dueña de un estilo único, traspasa la pantalla y conquista corazones posando con muy poca ropa y mostrando mucha piel. En su Instagram compartió una imagen en donde se la puede ver disfrutando del mar y reveló un comentario que le hacen las mamás del jardín de su pequeño hijo.

A orillas del mar, Belén Francese deslumbró con una bikini ultra diminuta

La actriz tiene una figura increíble día a día, realiza diferentes rutinas de ejercicios físicos y tiene una alimentación saludable. Francese no pierde ocasión para lucir su silueta y conquista con su estilo y carisma.

Belén Francese compartió una publicación, en donde se la puede ver disfrutando del mar. Allí la podemos observar posando con una espectacular bikini muy diminuta. La parte superior, un corpiño triangular con tiras para sujetar. La parte inferior, una bombacha colaless ultra cavada.

A orillas del mar, Belén Francese deslumbró con una bikini ultra diminuta Foto: Instagram

Complementó el look llevando el pelo suelto, un outfit muy veraniego y despreocupado. Ideal para disfrutar de la playa. La actriz reveló el comentario que le hacen las mamás del jardín de infantes de su pequeño hijo: “Las madres del jardín me preguntaron si edito mis fotos, ¡que soy una bomba! No entiendo por qué” indicó risueña Belén.

Belén Francese brilló con una bikini infartante

La actriz encandila a sus fans con cada look que comparte en su Instagram. Su carisma es único y avasallante. Sus seguidores le regalan miles de likes con cada publicación que comparte.

Belén Francese posó con una espectacular bikini ultra diminuta resaltando su figura. Un corpiño mega escotado y una bombacha colaless ultra cavada. La actriz marca tendencia y brilla con cada outfit que viste.