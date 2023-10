¿Belén Francese intentó conquistar a Andrea Rincón?: qué dijo su ex

Belén Francese protagonizo un cruce con Andrea Rincón en el programa Podemos Hablar conducido por Andy Kusnetzoff, allí Francese dijo que Rincón intento conquistarla; a lo que Rincón respondió que eso no fue así e indicó que Belén no le parece atractiva.

Tras ese momento de tensión en el programa; aparecieron nuevos protagonistas a hablar del tema; Martín Witty expareja de Belén Francese, habló sobre el encuentro entre Francese y Rincón.

Witty, en declaraciones al programa LAM, contó: “Belén le sacó un poco de peso a lo que pasó, cosa que no estoy haciendo yo. Fuimos con Belén a una fiesta organizada por Moria Casan, que era solo para algunos. No podían ir todos”

“Lo que pasó fue que en la fiesta estaba Andrea Rincón, entre otros personajes, y en un momento la fiesta pasó a otra tonalidad”, explicó el ex de Belén Francese.

Witty detalló: “Ellas habían hablado en un pasillo en la habitación donde estuvieron los besos, abrazos, risas y un poco de llanto. Besos en la boca, jugaron con eso. No sabría decir si fueron besos sexuales”

Belén Francese al conocer las declaraciones de su ex, le respondió a través de sus redes sociales: “¿Se adelantó Halloween? ¡Salieron todos los muertos!”

Y agregó otra historia con imágenes de Halloween con las frases: “me impresiona mi fama. ¡Soltar! Creo que ambos se quedaron muy deseosos de mí. Estamos en el año 2023, gracias por fomentar mi ego”

Qué pasó entre Belén Francese y Andrea Rincón

Belén Francese y Andrea Rincón participaron del programa Podemos Hablar con Andy Kusnetzoff, allí se encontraron y se vivió un momento de tensión cuando Francese expresó que Rincón la quiso conquistar; Andrea lo negó rotundamente y angustiada, al borde del llanto, indicó que se estaba sintiendo muy mal con las palabras que dijo Francese.

En las últimas horas, apareció un nuevo protagonista en la historia, Martín Witty, exnovio de Belén Francese, quien confirmó el encuentro entre ambas en una fiesta organizada por Moria Casan: “Cuando entran a la habitación, Andrea le dice a Belén: ‘Ah, no estás sola, no estás sola’. Yo creo que fui un instrumento en ese momento. Yo estaba en una cama intimando con quién era como mi pareja. Yo cuando las vi dándose un beso y tocándose no me alarmé porque es algo que vi durante toda mi carrera. No sé por qué ahora se rasgan las vestiduras”