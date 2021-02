Este martes el actor, Julián Serrano, generó polémica al opinar sobre la economía del país. Recibió muchas críticas por parte de sus seguidores y se volvió Tendencia.

El influencer se encuentra de vacaciones en la provincia de Mendoza, y comenzó a debatir el tema lanzando una pregunta en su cuenta de Twitter.

“Mendoza necesita independizarse de Argentina” escribió Serrano en las redes. En pocos segundos su opinión sobre economía se viralizó y rápidamente llegaron las críticas de sus seguidores.

“No me insultes, mandame algo interesante o tu punto de vista con datos y estadísticas. Solo me bardean, eso me hace reafirmar mi punto de vista de que no piensan” concluyó el actor al recibir varias agresiones de sus seguidores.