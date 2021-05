En plena tensión interna dentro del oficialismo —que comenzó cuando el ministro de Economía Martín Guzmán le pidió la renuncia al subsecretario de Energía Eléctrica Federico Basualdo— el gobernador bonaerense quiso aplicar paños fríos y aseguró que “no hay ningún problema”.

//Mirá también: Interna dentro del Gobierno: Federico Basualdo continúa en su puesto y participa de actividades oficiales

“A Martín ayer le pasé una nota, me devolvió un comentario, no hay ningún problema. Yo no siento que esté mal con Martín Guzmán, me parece un buen ministro de Economía”, dijo Axel Kicillof en A24.

Axel Kicillof y Martín Guzmán (Foto: Archivo) Archivo

Hace algunos días, en plena tormenta, Kicillof había tomado partido cuando aseguró que Basualdo era “un excelente funcionario” y criticó la iniciativa de Guzmán de aumentar la tarifa de luz alrededor de un 6%.

La suba de las tarifas es el centro de la discusión entre Guzmán —respaldado por Alberto Fernández— que sostiene que es necesario descongelar las tarifas; y el ala más kirchnerista del Gobierno, con Cristina Kirchner a la cabeza, y donde se alinean Basualdo y Kicillof, quienes sostienen que hay que resistirse a toda costa a aumentar los servicios.

En la entrevista, Kicillof admitió que dentro del Frente de Todos hay “diferencias” y aseguró que él no es “un factor que desequilibre la economía”.

“Puede haber diferencias, pero se elaboran internamente y toma las decisiones el Presidente. Puedo tener opinión, pero la resolución no es mía”, sostuvo, y agregó que “en cuanto a la orientación, hay una unidad fuertísima. Con matices, pero en unidad”.

“No me quiero meter a discutir la economía. Soy el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, ya tengo suficiente. Hablo con Alberto, con Martín, con Cristina, con Sergio Massa, con Máximo Kirchner y con la oposición también, pero de los intereses económicos de la Provincia”, sumó Kicillof.

//Mirá también: Federico Basualdo: el subsecretario de Energía que se enfrentó a Martín Guzmán

Y sobre las tarifas, consideró que no es momento de pensar en subas, ya que la pandemia “afecta la economía, el humor social”, y los ciudadanos no están en condiciones de otro golpe al bolsillo.

Subsidios pro-ricos

El vierbesm Martín Guzmán, se plantó frente al debate interno que hay en el Frente de Todos y afirmó que la coalición debe ser “autocrítica” porque el sistema actual favorece hoy a sectores ricos y tiene que ser modificado, porque el Presupuesto tiene un límite.

(El de las tarifas) “es un debate importante: los subsidios energéticos, en los cuales se gasta una parte importante de nuestro Presupuesto. Nosotros también debemos ser autocritico al respecto. Hoy tenemos un sistema de subsidios energéticos que es pro-rico”, afirmó.

“En un país con un 57% de pobreza infantil estamos gastando en subsidiar el consumo de luz y gas en una parte de nuestra población que hoy no es prioritario que lo reciba, porque son barrios en los que vive gente de altos ingresos, cuando esos recursos tienen que ser utilizados para aquello que más necesita la sociedad”, afirmó Guzmán.