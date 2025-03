Con las aguas aún cubriendo parte de la ciudad, con la infraestructura de servicios colapsada y con centros de evacuados desempeñándose en condiciones adversas, la tragedia de Bahía Blanca reavivó la discusión sobre la eliminación de la obra pública y la intervención del Estado. El Gobierno nacional informó que se giraron 10 mil millones de pesos para afrontar la emergencia, pero a la vez ya se avisó que la reconstrucción de la ciudad será responsabilidad de la municipalidad y de la provincia de Buenos Aires. El presidente Javier Milei, por ahora, no tiene previsto viajar a Bahía Blanca.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó este lunes que el plan de reconstrucción de la ciudad de Bahía Blanca es responsabilidad del municipio y de la provincia y reservó para la Nación un rol de acompañamiento.

“El plan de para reconstruir la ciudad es un tema que tiene que ver con el municipio y con la provincia y todo que la Nación puede hacer económicamente para apoyar esta circunstancia lo hará, pero ellos tienen que tener un plan: no tiro la pelota a la provincia, pero la organización es de ellos”, definió Francos.

Vehículos estacionados en una calle inundada después de una tormenta, el viernes 7 de marzo de 2025, en Bahía Blanca, Argentina. (AP Foto/Juan Sebastian Lobos)

La intendencia de Bahía Blanca estimó en 400 mil millones de pesos el monto para reconstruir la ciudad y asistir a las miles de personas y familias que deberán volver a montar sus casas, después de perderlo todo. Este lunes Jefatura de Gabinete informó que se habían depositado 10 mil millones de pesos para atender “las primeras urgencias” en Bahía Blanca, aunque se aclaró que podría haber nuevos envíos. “La semana que viene el gobernador (Kicillof) hará anuncios al respecto y vamos a gestionar líneas de financiamiento internacional”, adelantó el intendente Federico Susbielles.

En el municipio sostienen que la Nación tiene mucha responsabilidad en la reconstrucción de la ciudad. Mencionan, por ejemplo, que las rutas nacionales que convergen en Bahía Blanca (las 3, 33 y 35) necesitan obras urgentes. Al respecto, este lunes el sindicato de Trabajadores Viales denunció el despido de 1200 empleados y consideró “una negligencia cortar con las obras públicas y el mantenimiento de nuestras rutas”.

“No hay un monto establecido, hay una voluntad y vocación de colaborar con el gobierno de la provincia y con el municipio de Bahía Blanca”, dijo Francos sobre el aporte económico nacional.

El gobierno libertario, desde el inicio de su gestión, suspendió la obra pública y cerró los giros presupuestarios que se venían destinando en los últimos años.

Desde el peronismo bonaerense se consideró insuficiente la partida inicial de asistencia, de 10 mil millones de pesos del Gobierno nacional. “¿El jefe de Gabinete no sabe que sólo Bahía Blanca aporta al PIB nacional entre 35mil y 45mil millones de dólares al año?”, salió al cruce la senadora nacional por Buenos Aires, Juliana Di Tullio.

“El gobierno de Milei no solo es insensible y carecen de visión de país, sino que son profundamente ignorantes”, criticó Di Tullio para remarcar que “casi 1 punto de la riqueza nacional la aportan los bahienses”.

A fines de febrero pasado, el gobierno provincial le reclamó a la Nación, mediante un proceso administrativos, “fondos retenidos” durante 2023 y 2024, por unos 167.379.447.829 pesos.

La palabra de Axel Kicillof ante la postura de Nación por la obra pública en medio de la tragedia en Bahía Blanca

Esta mañana, en un acto escolar en la localidad de Castelli, el gobernador Kicillof criticó la concepción del Gobierno nacional de retirarse de la obra pública. “Son épocas en las que, no solo en la Argentina y desde el gobierno nacional y el propio Presidente, hay una corriente de pensamiento a nivel internacional que dice algo así que cada uno tiene que salvarse solo como si no se pudiera contar con los demás, como si fueran competencia”, dijo.

“Llena de emoción porque ante la catástrofe estuvo el Estado, estuvieron todos, los laburantes, los intendentes”, definió Kicillof, poniendo de ejemplo “a los trabajadores de la salud que fueron desde toda la provincia a ayudar a Bahía Blanca.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof. (Prensa Gobierno de PBA)

“Esto demuestra una diferencia de concepción en la sociedad que queremos construir. Lo que se mostró estos días, con los llamados, con el compromiso, con muchísimas donaciones, es una enorme universal, masiva, mayoritaria refutación acerca del país que nos quieren vender”, dijo también Kicillof.

El gobernador, a la vez, rescató la solidaridad del pueblo y también agradeció los llamados de “prácticamente todos los gobernadores de todas las fuerzas”.

Más allá de las críticas conceptuales al gobierno nacional, Kicillof resaltó la colaboración del Gobierno nacional en las tareas de asistencia. “El estado provincial y la municipalidad están trabajando codo a codo con Nación, y la verdad que hay que destacar eso también”, dijo el gobernador a una radio bahiense.

El Gobierno nacional volvió a enviar este lunes a los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Defensa, Luis Petri, que el sábado estuvieron en Bahía Blanca, participando del operativo junto al intendente Susbielles y el gobernador Kicillof.

“Estamos de vuelta en Bahía Blanca, siguiendo paso a paso el inmenso operativo de las Fuerzas Federales y Fuerzas Armadas desplegado en la ciudad”, anunció Bullrich en su cuenta de X. Entre las demandas urgentes de los damnificados, no solo están los bienes materiales perdidos, sino la preocupación por los robos y eventuales saqueos.

El Gobierno nacional informó que en Bahía Blanca y ciudades aledañas como Ingeniero White y General Daniel Cerri, se desplegaron 600 integrantes de las fuerzas federales de seguridad junto a sus pares militares para tareas de asistencia, logística, rescate. El operativo incluye helicópteros, camiones cisterna, botes de rescate, hospitales móviles y recursos médicos, se informó.

“Yo no quiero decir cosas que no van a ocurrir, porque la pérdida ha sido enorme. Hay que sobreponerse”, dijo, no obstante, Bullrich al periodista Luis Majul, cuando se le preguntó por la asistencia económica del Gobierno nacional para la reconstrucción de la ciudad.

La catástrofe climática se desató en la madrugada del viernes pasado cuando cayeron en pocas horas 400 milímetros de agua (un poco menos de lo que suele caer en un año) lo que provocó el desborde de un canal y un arroyo. Hasta la tarde de hoy, oficialmente se informaron 16 muertos.

Milei y Bahía Blanca

Sobre la posibilidad de que el presidente Milei viaje a Bahía Blanca, Francos, respondió: “evaluará cuál es el momento en que más se necesita ese apoyo emocional”. Lo cierto es que hasta ahora desde Casa Rosada se ha hecho trascender que el presidente permanece desde el jueves en la residencia de Olivos, donde, dicen, “monitorea la situación” de Bahía Blanca. Milei suspendió su viaje a Mendoza para asistir el fin de semana a la Fiesta de la Vendimia por lo que se especuló sobre su presencia en Bahía Blanca, cosa que no ocurrió. Esta tarde se anunció que mañana martes no viajará a Chile.

“El presidente está siguiendo y les da instrucciones a sus ministros para participar en cómo se elabora la planificación para la reconstrucción. Está atento a lo que sucede”, dijo Francos.

La próxima salida al exterior de Milei será el 20 de este mes, cuando viaje a Madrid, continuar en Israel, donde el 23 se reunirá con el primer ministro, Benjamin Netanyahu.