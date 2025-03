El Congreso inicia su actividad con debates complejos para Milei: $LIBRA, Corte Suprema y FMI

El Congreso inicia las sesiones ordinarias con tres temas complejos para el presidente Javier Milei: los proyectos para que el Parlamento investigue o interpele funcionarios por la supuesta estafa de la criptomoneda $LIBRA; la amenaza opositora de voltear los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia; y el tratamiento del DNU que autorizará el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La semana corta de Carnaval funcionó como precalentamiento de cara a lo que viene. El primer desafío para la Libertad Avanza será el miércoles: ese día, los bloques Encuentro Federal y Democracia para Siempre buscan sesionar en la Cámara de Diputados con el fin de forzar al oficialismo a abrir el debate sobre la supuesta estafa cripto de Milei. El caso abrió la primera gran crisis en el Gobierno, de la cual no logra salir.

El presidente de la Cámara, Martín Menem, y el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, iniciaron diálogos con diputados para bajar la sesión, pero la negociación por ahora no llegó a buen puerto. La última salida parece ser una nueva ayuda de gobernadores, con llamados de último momento, para frustrar el quórum de 129. El PRO y la UCR (con algunas excepciones) no se suman a la ofensiva, como tampoco algunos integrantes de Encuentro Federal.

“El que no venga va a ser tildado como el nuevo ‘Peteco’ Vischi, y nos sirve para decir que Milei tiene acuerdos espurios con diputados, y que los que votaron la Ficha Limpia ahora no quieren que se investigue. El que no venga, blinda a Milei y su estafa”, advirtieron entre los radicales de Democracia para Siempre. La alusión a Vischi es porque el senador de la UCR había firmado el proyecto de comisión investigadora y después lo votó en contra.

Si la sesión prospera, se superpondrá con otro debate que el oficialismo piensa abrir ese mismo miércoles: la baja de edad de imputabilidad. El plenario de cuatro comisiones que encabeza la cordobesa Laura Rodríguez Machado (PRO) fue convocado para las 11, una hora después que la sesión: que se concrete o no dependerá de la suerte que corra la discusión sobre $LIBRA en el recinto.

El nuevo Régimen Penal Juvenil es una de las grandes apuestas legislativas de La Libertad Avanza este año. La ley fue pedida por Milei en la Asamblea Legislativa, y se enmarca en el enfrentamiento que el presidente mantiene con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por la gestión de la seguridad en la provincia. La Libertad Avanza sueña con alzarse con la ley para usarla en su campaña proselitista, pero los consensos con otras fuerzas aún parecen estar lejos.

Mientras tanto, en el Senado, un grupo multipartidario de bloques trabaja para sesionar esta semana y voltear las designaciones de Lijo y García Mansilla, evitando que reúnan los dos tercios de los votos. En Unión por la Patria, donde rechazan fuertemente los nombramientos por decreto, quieren llevar al recinto ambos pliegos. Sectores de la UCR y el PRO acompañan, enojados por el método elegido por Milei.

García Mansilla ya juró como juez supremo, mientras que Lijo no pudo asumir porque la Corte le rechazó la licencia en su juzgado y le pide renunciar, algo a lo que el magistrado se resiste. Las designaciones de ambos cortesanos “en comisión” duran hasta el final del período legislativo y es por eso que el Senado debe votar para ratificar o rechazar los pliegos.

Aunque hay bibliotecas divididas sobre qué pasa si el Senado vota en contra, la presidenta de la Comisión de Acuerdos del Senado, Guadalupe Tagliaferri (PRO), consideró que cesan en el cargo automáticamente, sin esperar al 30 de noviembre. “En mi interpretación y la de muchos constitucionalistas, inmediatamente dejan de ser jueces de la Corte”, sostuvo la senadora que presidió las audiencias públicas con Lijo y García Mansilla.

En medio de esta vorágine, se espera que Milei firme el DNU para autorizar el acuerdo con el FMI. Una vez oficializado, comenzará a regir y entrará a jugar el Congreso. El oficialismo buscará que el decreto sea ratificado lo antes posible. Para eso le basta con que solo lo apruebe una de las dos cámaras: las miradas apuntan a Diputados, ya que en el Senado es más fuerte Unión por la Patria.

La decisión de avanzar por decreto en lugar de una ley, como establece la propia normativa argentina, alteró los ánimos en la oposición. Los bloques dialoguistas estaban predispuestos, en su mayoría, a acompañar la renegociación de la deuda y no poner palos en la rueda. La decisión del Gobierno, que en el fondo busca saltear al Parlamento, cambió el escenario. Esta semana, las distintas fuerzas comenzarán a dar sus debates internos.

Otro punto de la discusión será la presencia, o no, de Luis Caputo para explicar los detalles del entendimiento. El ministro de Economía no apareció para presentar el Presupuesto 2025 (fue el propio Milei quien lo hizo), y en la oposición se preparan para reclamar que esta vez asista al Congreso.