Mientras el oficialismo se prepara para enviar al Congreso un proyecto de ley que facultaría al presidente de la Nación a imponer nuevas decisiones sobre el manejo de la pandemia, desde la oposición esperan conocer el texto para fijar una posición, pero ya adelantaron que no avalarán otorgarle más facultades al Poder Ejecutivo.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dijo que este lunes se conocería finalmente el texto, y que estaría abierto a las consideraciones de los bloques y para que éstos “aporten” lo que crean necesario.

Santiago Cafiero, Cristina Kirchner y el presidente Alberto Fernández (Foto: Télam) LVI | la voz

Según indica Clarín, lo más probable es que el tratamiento del proyecto de ley comience en Senadores, donde el oficialismo tiene una mayoría holgada, y luego deberá pasar a Diputados.

“Hasta acá lo que hicieron fueron comunicados y marchas de contagio”, lanzó Cafiero contra Juntos por el Cambio. Sobre el proyecto, indicó que es similar al último DNU emitido por Fernández, con división del país en cuatro grupos (bajo, medio, alto riesgo y alarma epidemiológica) con restricciones variables para cada grupo.

“Tenemos que analizar el proyecto, no lo conocemos. La discrecionalidad con que el Gobierno se ha manejado no da ninguna garantía para darle facultades, y menos excepcionales, algo prohibido por la Constitución”, dijo a Clarín Mario Negri, jefe del interbloque de Diputados de Juntos por el Cambio.

“No vamos a dar superpoderes. Con todas las facultades y los DNU no resolvieron con criterio los problemas de la pandemia ni de la economía. Los profundizaron. Lo que tienen que hacer es cambiar, no pedirnos más facultades”, agregó.

Así, la coalición opositora ya adelantó que se basará para la negativa en el artículo 29 de la Constitución, que impide al Congreso otorgar al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias.

“Habrá que ver el proyecto y los fundamentos. Como principio general, estoy en contra. No se le puede otorgar superpoderes a un Gobierno cuando todos los poderes están funcionando”, dijo por su parte Álvaro González, diputado del PRO por la Capital.

“En lugar de opinar sobre la oposición lo que debiera hacer Cafiero es venir al Congreso. Hace 270 días que no viene y debe hacerlo cada 60 días. Bastantes explicaciones tiene que dar, muchas vinculadas a la pandemia como la vacunación”, replicó González al jefe de Gabinete.

Graciela Camaño, diputada de Consenso Federal, sumó: “No sabemos de qué están hablando. Facultades extraordinarias no es necesario. En la medida que haya posibilidades de acordar parámetros y que los datos puedan estar perfeccionados, es decir que no sean una información antojadiza, lo vamos a discutir”.

“Colaborar, sí. Delegar facultades del Congreso, no. Si hubiese un pacto federal previo con las provincias, la propuesta tendría seriedad”, advirtió por su lado el lavagnista Alejandro “Topo” Rodríguez.