Después de un comentario de Mauricio Macri, Aníbal Fernández le respondió al expresidente y se despachó desde su nuevo lugar como columnista de un programa del canal C5N.

La frase de Macri, en referencia a las elecciones de 2015, fue: “Entramos como por una ventana porque apareció Aníbal Fernández en una elección y torció la realidad. Si hubiera habido otro candidato a gobernador (de la Provincia de Buenos Aires), jamás hubiera llegado a presidente. Es lo que había”.

Por eso el domingo, en el segundo programa de Caníbales, estrenando su silla de columnista, Aníbal Fernández lanzó:

“Es cómico. Hoy te decía, un otario me aludió y sigo creyendo lo mismo. Los romanos decían ‘las águilas no cazan moscas’, lo que pasa es que este tipo no da para gorrión, te imaginás que de águila no tiene nada y me siento cien veces más que él”, sostuvo.

Luego, el actual interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, que finalmente compitió por la gobernación bonaerense en 2015 y perdió ante María Eugenia Vidal, contó su versión de los hechos.

“Como hace 50 años que practico la política, que soy un hombre de la política, que creo fuertemente en la política, yo no tenía ningún interés en ser gobernador. Tres intendentes vinieron a traerme encuestas. Les pedí a dos amigos, uno de cada lado, que me hicieran dos más, y con esas cinco encuestas fui a verla a Cristina, y ella me dijo: ‘Competí’”, relató.

“Le dije: ‘Cristina, yo compito, eh, no tengo problema’. Y competí y gané (la interna), con lo cual no hice nada que no sea dentro del marco de la democracia. Me llama la atención por qué (Macri) me alude a mí a esta altura”, agregó Fernández.

Luego, continuó hablando sobre el expresidente. “Volviendo a esta bestia, corrupto como pocos, perverso, ruin, que es una gráfica de lo más execrable que puede tener un país en cuanto a la burla de la voluntad popular, ¿para qué me trae a mí a la escena? Porque evidentemente le estoy pegando en la matadura”, lanzó.

“Si hay algo que me daría mucho placer republicano en esta vida es que yo pudiera en algún lugar tener la oportunidad de juntarme con este tipo y desnudarlo, mostrarle al pueblo argentino quién es, porque muchos no alcanzan a comprender a este chorro. Me encantaría desnudarlo y mostrarlo como es. Si por la vida te mencionan los otarios, nada, mirá para otro lado y seguí caminando”, agregó.