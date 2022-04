Un hombre fue sentenciado a un año de prisión efectiva tras robar un pedazo de carne de un supermercado de Viedma. Fue detenido por la policía y a pesar de que devolvió lo que se había llevado, el Poder Judicial decidió la condena en base a su historial y participación en hechos similares.

El hecho ocurrió el 31 de marzo en un supermercado Cooperativa Obrera de Viedma. El hombre se llevó una bandeja de carne de una de las góndolas. Intentó salir rápido del lugar pero fue detenido por la policía en el estacionamiento. El sujeto estaba en compañía de su familia y argumentó que no tenían para comer, informaron desde Noticias Net.

La policía detuvo al hombre en el estacionamiento del supermercado. A pesar de que devolvió la carne fue trasladado a la policía (imagen ilustrativa).

“Ahí la tenes, no me la llevé te la devuelvo”, gritó el joven a la seguridad del supermercado. “Tenemos hambre”, siguió y aseguró que habían ido a pedir comida pero como había mucha gente no pudieron conseguirla, informaron desde Noticias Net.

La policía se llevó al hombre mientras que la mujer embarazada que lo acompañaba, les pedía que por favor no lo trasladaran. El Poder Judicial tomó intervención en la causa y teniendo en cuenta el historial delictivo del detenido, lo condenaron a un año de prisión efectiva.