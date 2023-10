Pájaros carroñeros y basura por doquier: así luce el “Cerro Vertedero”, la montaña menos turística de Bariloche

El influencer Mauro Albarracín visitó la ciudad de San Carlos de Bariloche, pero esta vez, decidió no recorrer la parte turística, sino ir a conocer uno de los sitios más repudiados por los vecinos, al cual bautizó como “Cerro Vertedero”.

En el reel, visto por más de 14 mil usuarios, el joven expone a la montaña menos visitada por los turistas, ubicada en la mítica Ruta 40, por lo que es conocida por los vecinos como el basural de Río Negro. “Tuvimos que recorrer los barrios bajos hasta que llegamos a este gran basural que está alejado de todo”, mencionó Mauro.

¿Cómo es el “Cerro Vertedero”?

En el video publicado, el influencer comentó que allí “se pueden ver chatarra y autos desarmados, todo muy apocalíptico, muy parecido a la película ‘Mad max’” y aclaró que “se puede encontrar de todo porque acá viene toda la basura de la ciudad”.

Basural de Bariloche\u002E

Con respecto al basural, que se encuentra cerca del Cerro Catedral, hubo un caso en particular que sorprendió al influencer: “Me asombra que haya gente viviendo en ese lugar, así como también gente buscando cosas. Pero lo que más me sorprendió son los pájaros que sobrevuelan el lugar, son carroñeros”.

Según la Asociación Internacional de Residuos Sólidos (ISWA), el “Cerro Vertedero” se encuentra dentro de los 50 basurales más grandes del mundo, y afecta no solo a los paisajes, sino también a todos los barilochenses.

En efecto, la comunidad, representada por la asociación Somos B, exige una rápida solución a este basural a cielo abierto. Es por eso que proponen un relleno sanitario en conjunto con otras localidades de la provincia de Río Negro, con el objetivo de evitar la contaminación y así proteger la salud de los vecinos y el entorno natural.