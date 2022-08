Las vacaciones en Bariloche de Mateo Schvemler, un nene de 7 años, fueron interrumpidas cuando tuvo que ser internado. Los médicos, mientras estudiaban qué le ocurría, descubrieron que tiene el Síndrome de Guillain-Barré, y necesita ser trasladarlo de urgencias a Buenos Aires.

Mientras el menor disfrutaba de la ciudad rionegrina con su abuela y su tía, comenzó a mostrar las consecuencias de la enfermedad. Durante el tercer día, las mujeres vieron que el pequeño estaba cansado y con dolor en sus extremidades, y decidieron llevarlo al Hospital Interzonal de Bariloche.

Estuvo un día internado, pero cuando su cuadro comenzó a empeorar, le realizaron una serie de estudios que detectaron lo que le sucedía: estaba transitando el Síndrome de Guillain-Barré, un trastorno que hace que el sistema inmunitario ataque al sistema nervioso periférico, causando debilidad muscular e incluso parálisis.

Debido a lo compleja que se presenta la enfermedad, el personal de salud le aconsejó a la familia de Mateo internarlo con urgencia en el Hospital Garrahan. Sin embargo, para eso necesitan un avión sanitario que lo traslade de Bariloche a Buenos Aires cuyo servicio vale $2 millones.

Mateo llama a la solidaridad: tiene el Síndrome de Guillain-Barré y necesita un avión sanitario

Según informó TN, Daniela Romero, la madre del pequeño, contó: “Necesitamos trasladarlo con urgencia para que pueda comenzar el tratamiento acá en Buenos Aires, porque allá (en Bariloche) no tienen las herramientas para hacerlo. Pasé todos los datos para que soliciten el traslado, pero ni el hospital ni la obra social me dan respuestas”.

En este sentido, agregó: “Su papá viajó ni bien se dio cuenta de que no le daban respuestas. Decían que no era esa enfermedad. Pero después, con la resonancia, salió que sí y viajó. El traslado se va a gestionar porque se tienen que hacer cargo. Mi hijo no puede seguir ahí”.

Frente al elevado monto que exige el avión sanitario para que Mateo viaje, su madre llamó a la solidaridad y pidió ayuda económica para afrontarlo. A través de su cuenta de Instagram, publicó lo sucedido, el total que necesitan y su alias: JUNTOSPORMATEO a nombre de Eric Olaf Schvemler.

El costo del avión es de $1.983.475, y en el mismo se trasladarían los dos pilotos, un médico, el paciente y un acompañante. El Ministerio de Salud bonaerense logró contactarse con la familia Schvemler y lograron cerrar la gestión de una cama en el Hospital Naval de Buenos Aires.

El viaje en forma aérea para Mateo fue garantizado por su cobertura médica a cargo de la Sociedad Gremial de Vareadores. Según informaron, el mismo se realizaría en las próximas horas.

¿Qué es el Síndrome de Guillain-Barré y qué causa?

En base a lo que informó Medline Plus, el síndrome de Guillain-Barré (GBS) es un problema de salud grave que ocurre cuando el sistema inmunitario del cuerpo ataca parte del sistema nervioso periférico por error. Como consecuencia, se inflaman los nervios que ocasiona debilidad muscular, parálisis y otros síntomas.

Esta afección que padece Mateo, entre otras personas, afecta con más frecuencia la cubierta del nervio. Ese daño es denominado como desmielinización. Las señales nerviosas, entonces, comienzan a movilizarse de manera más lenta. No obstante, si se afectan otras partes del nervio, puede hacer que este deje de trabajar.

Los síntomas del Síndrome de Guillain-Barré y las probabilidades de tenerlo

Si bien se desconoce el origen exacto de esta enfermedad poco común, se cree que es un trastorno autoinmunitario. La incidencia del mismo aumenta con la edad, y aunque puede presentarse en cualquier momento de la vida, es más común en personas entre los 30 y 50 años.

Cabe destacar que, si bien es muy poco probable, a veces aparece luego de una cirugía, tras tener lupus eritematoso sistémico o después de contraer la enfermedad de Hodgkin. Entre los síntomas que puede ocasionar este síndrome, están: