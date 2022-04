Se acercan las Pascuas y crecen las ganas de comer huevos de chocolate. Desde el próximo jueves 14 de abril hasta el domingo 17, durante Semana Santa se celebrará en Bariloche la Fiesta Nacional del Chocolate. En el marco de las celebraciones, 1.200 niños aprendieron a preparar sus propios huevos de Pascua.

Para celebrar las Pascuas y previo al inicio de la décima edición de la Fiesta Nacional del Chocolate, 1.200 estudiantes de tercer y cuarto grado de colegios públicos y privados, se reunieron en el gimnasio municipal La Alborada el martes por la mañana para convertirse en “chocolateros por un día”.

Para celebrar la Pascua, 1200 niños decoraron huevos de chocolate en Bariloche. Foto: Marcelo Martínez

Con delantales y gorros blancos, los niños fueron divididos en grupos de entre 150 y 200 integrantes. Se ubicaron alrededor de las mesas acompañados por dos maestros chocolateros con delantales blanco. El desafío de la jornada era decorar un huevo de chocolate que podrían llevarse a sus casas, contaron desde Rio Negro.

Con glasé y confites de colores, los chicos decoraron sus huevos de chocolate. Foto: Marcelo Martínez

“La consigna fue que cada uno decorara su huevo a su ritmo y a su tiempo, con glasé y confites. En el medio, nos cuentan a qué escuela van y muchos nos dijeron que esperan la barra de chocolate gigante. ¿Lo más satisfactorio? Verles las caritas cuando terminan el huevo”, dijo Verónica Martínez, una de las estudiantes de pastelería que acompañó a los chicos.

Las actividades estuvieron acompañadas por un conejo gigante y un show musical que entretuvo a los niños mientras preparaban con mucha concentración y dedicación, sus huevos de Pascua. “Los chicos estaban emocionados y ansiosos por esta actividad”, dijo Eugenia Villalba, una de las madres que acompañó a su hijo a decorar los chocolates.

Los niños fueron asistidos por estudiantes de la escuela de gastronomía del Instituto Superior de Educación Técnico Profesional y de la escuela de oficios. Foto: Marcelo Martínez

Alfredo Sbriller es docente de la escuela 278. Durante la jornada, recorrió las mesas observando las producciones de los alumnos de tercer grado, que con confites de colores adornaron sus huevos. “Vinieron con altísimas expectativas que, por lo que veo, están cubiertas. Este paseo nos coincide con el programa de Ciencias Sociales porque este año, abordamos la ciudad y ¿qué mejor que hacerlo desde una actividad comercial que también se relaciona con el turismo?”, aseguró el docente.

Desde el jueves 14 hasta el domingo 17 de abrir estará en Bariloche la Fiesta Nacional del Chocolate 2022, una actividad para que grandes y chicos disfruten con actividades y mucho chocolate. Foto: Marcelo Martínez

En otro lugar del gimnasio, Martín de ocho años terminaba de envolver el huevo que había decorado con glasé color blanco. “Es una torre que me dio mucho trabajo”, dijo feliz el niño y contó que no tenía planes de compartir el huevo con nadie. Sin embargo, su hermana Delfina aseguró que ella compartiría su trabajo con su madre. “Somos trillizos y me pelean todo el tiempo porque soy el único varón”, dijo Martín.

Los huevos decorados por los nenes fueron entregados por seis chocolaterías que integran la Cámara de Chocolateros de Bariloche. Los niños fueron los protagonistas de las actividades a pocos días de la inauguración de la décima edición de la Fiesta Nacional del Chocolate. El organizador del evento, Lucio Bellora sostuvo que esto fue así porque “Pascuas representa conejos, huevos. Todo eso de cuando éramos chicos. Por eso, el protagonista es el chocolate, pero a través de los ojos de los niños”