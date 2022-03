Carlos Díaz es de Roca, Río Negro, y realiza trabajos como gasista desde hace 32 años. En esta oportunidad, le encargaron reparar un calefactor. Cuando abrió el aparato se encontró con que dentro del mismo había un sobre con 10 mil dólares.

Díaz se llevó el aparato a su hogar, en medio del arreglo, desarmó el equipo para limpiarlo y encontró un sobre, cuando lo abrió vio que eran 10 mil dólares de la clienta que le encargó el trabajo. El hombre alertó la situación y le avisó a la mujer.

“Lo que es mío, es mío y lo que no es mío es porque no me lo gané”, reflexionó Carlos, quien no dudo en devolver la importante suma, en diálogo con “Digan lo que digan” (RN Radio).