El cuarteto para la Scaloneta: un cantante de Viedma compuso un tema para el Mundial y se volvió viral

Edelmiro Farías, músico de Viedma, compuso una nueva canción en honor a Lionel Messi y, por supuesto, que para alentar al equipo en el Mundial de Qatar 2022. El tema se llama “Los campeones” y ya pone ansiosos a todos los argentinos que se ilusionan con la copa del mundo.

Faltan nada más que 17 días para el inicio de Qatar 2022 y los hinchas no pueden esperar ni un minuto más para ver al equipo de Lionel Scaloni en la cancha. En la Argentina, la previa al evento deportivo se vive con mucha alegría e ilusión para que este año se logre el objetivo: levantar la copa.

Miles de artistas de diferentes puntos del país comenzaron a preparar sus canciones para alentar a la Selección. Edelmiro Farías, el cantante de Río Negro, no quiso quedarse atrás y a pedido de sus seguidores lanzó un cuarteto argentino.

A través de su cuenta de Facebook, el cantautor escribió: “después del maravilloso suceso en las redes sociales del tema instrumental que compuse para Lionel Messi, muchos de ustedes me pidieron hacer algo con letra”.

Edelmiro Farías, el cantante de Río Negro que hizo un cuarteto para la Selección Argentina. Foto: Captura de pantalla

Así fue que un día a las 3 de la mañana llegó la inspiración para el artista y “en pocos días escribí la canción y también les preparé un vídeo”, contó Farías. Además, el video cuenta con la participación de modelos de una reconocida agencia.

Qué dice la letra del nuevo cuarteto para la Selección Argentina

“Llevamos pasión de ganar algo con nuestro equipo, pa que la gente lo cante, pa que la hinchada lo grite y lo festejen por las redes gritando sin par, vamos los pibes que soñamos sólo con conquistar la copa de la vida. La vuelta vamos a dar”, comienza el hit.

Luego, el artista hizo mención al capitán de la Selección Argentina y, también, al Diego. “Si me tocas a Messi, me tocas la bandera y ofendes mi Argentina y a eso no lo perdono. Si ya fuimos campeones del mundo y de la vida. Si me tocas al Diego, me tocas las Malvinas, me tocas la alegría y a eso no lo perdono. Si ya fuimos campeones del mundo y de la vida”.

El estribillo del cuarteto dice así: “son los campeones, nuestros son los mejores de la historia del fútbol, son Argentinos, les dicen Diego y Messi. Para ustedes señores, son los campeones, los colores del cielo y el escudo en su pecho. Con botella cortada y el festejo en la piel, brindaremos al mundo”. Para cerrar el tema, Edelmiro decidió remarcar una frase: “hay que alentar la selección, hay que alentar la selección”.