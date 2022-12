Conocé a Magdala Star, la artista de Cipolletti que plasmó el amor de Dalma y Diego Maradona en una canción

A días de la gran final entre Argentina- Francia por el Mundial de Qatar, la cantante Magdala Star lanzó su canción “La hija de D10S”, dedicada especialmente a Dalma, la hija de Diego Armando Maradona.

Magdala tiene 43 años, es de la localidad de Cipolletti y desde muy chica se vinculó con el arte. Actualmente está presentando su disco “Homenajes”, en el que decidió hacer una canción para transmitir el amor de Dalma y su padre.

En una entrevista con Vía País, Magdala aseguró que la idea de hacer una canción para la hija del 10 surgió en el año del fallecimiento de Diego, cuando los futbolistas de Boca le hicieron un homenaje a Dalma en la cancha.

Desde el 2020, Magdala Star trabajó en la canción para Dalma Maradona. Foto: Instagram

“Me acuerdo que prendí la tele y la vi a ella en el palco de La Bombonera con los jugadores homenajeándola. La verdad es que no fue una canción que a uno le lleva tiempo procesar, sino que salió de la nada y de golpe. La escribí esa misma tarde, al otro día le puse la música y ya quedó la letra. Fue realmente como una pulsión que salió de una necesidad de plasmar lo que me representaba verla a ella recibiendo ese homenaje a su padre”, relató la cantante.

Al ser consultada por qué no incorporó también a Giannina, la otra hija del “Pelusa”, la cantante afirmó que la inspiración llegó justo cuando vio a Dalma en la cancha de Boca, nada más que por eso. “Fue esa imagen, ese momento. No tienen ninguna connotación de por qué una si y otra no”, afirmó la mujer.

“Yo no soy una gran investigadora del mundo maradoniano. Recién ahora después de esta canción estuve incursionando un poco y claramente es la figura de ella. Siempre ha estado muy presente con su padre”, expresó Magdala.

La mujer de Cipolletti reveló que, además de cantar, pinta. “Con cada una de las canciones hago una obra que representa esa canción. En este caso fue una niña con un barrilete cósmico y una margarita”, reveló Magdala, quien le hizo llegar ese cuadro a Dalma en la radio. “Eso me lo agradeció, así que supongo que ahí va la canción también y le habrá llegado”, agregó.

Y en este contexto del Mundial, la artista también hizo una canción llamada “La copa a casa va a volver”, letra que refleja lo que significa el primer mundial sin Diego.

La letra de la canción de “La hija de D10S”

No eres la hija de Zeus

ni de ningún dios pagano

Eres la hija del 10

y eso es mucho más pesado

Naciste con ambos puños

Tan fuertes como el asfalto

Para dar duras batallas

con los brazos bien en alto

El palco en la bombonera

Hoy es tu sillón sagrado

el que Deberás de honrar

Por amor y por legado

La que recibió misiones

Imposibles de cumplir

La misma que un dia le puso

La flor en su calcetín

Sos Dalma, sos la primera

La que fue su gran sostén

La que llora y lo venera

La mayor, la hija del 10

La que un dia se camufló

en Nápoles una vez

Y con garras defendió

En cancha de River plate

La que encontró estampas

ESTatuillas y tatuajes

A la que se arrodillaron

En honor y homenaje

la misma que conoció

Lo que es sangre y es linaje

Y la que se emocionó

El dia de su homenaje

Por la que pidió cerrar

Su casa la Bombonera

Y los 15 festejo

De la mejor manera

Sos Dalma, sos la primera

La que fue su gran sostén

La que llora y lo venera

La mayor, la hija del 10

Quién es Magdala Star, la mujer que escribió la canción para Dalma Maradona

Magdala es una mujer de Cipolletti que estuvo involucrada con el arte toda su vida. Actualmente tiene 43 años y desde muy chica estudió canto, piano, teatro. “Sigo estudiando canto, todo el tiempo tratando de mejorar, implementando nuevas técnicas. Lo que me sale muy naturalmente, que trabajo con otros músicos que colaboran, es la parte de composición de letras y melodías de música”, enunció la artista.

Desde el inicio de la pandemia, la cantante comenzó a escribir las letras de sus canciones y este año presentó su primer disco “Homenajes”, en el que aparece “La hija de D10S”. Hoy en día, la mujer de Cipolletti tiene mucho trabajo con la pintura y la presentación de sus nuevos hits.

Además de cantar, Magdalana hace obras artísticas con la pintura. Foto: Instagram

Hacer música no es de un día para otro. La artista dijo que, a diferencia de otros cantantes, ella prefiere dormir y levantarse temprano. “A mí escribir no me lleva tanto tiempo, eso me puede salir en una tarde, pero después el tema de la musicalización, trabajando con otros artistas, lleva su tiempo”, manifestó.

Por último, Magdala enunció que no se lleva muy bien con los horarios que tienen los cantantes, ya que tienen que trabajar mucho tiempo de noche y contó que su mayor sueño es que artistas importantes puedan cantar sus canciones.

