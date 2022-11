Zaira Nara sorprendió con un mini vestido lila pastel y se llevó todas las miradas

Zaira Nara ha demostrado que tiene gran versatilidad a la hora de vestirse: puede pasar de un conjunto osado y extravagante a uno casual y de entre casa, y en cada ocasión atiende a las últimas tendencias dentro del mundo de la moda. Por eso es que, en esta oportunidad, la modelo lució una prenda única de Caro Criado.

Zaira Nara a puro brillo y sensualidad. Foto: Instagram

Se trató de un mini vestido de tono lila pastel con tiras finas y escote en “v” al que acompañó con sandalias planas con tiras cruzadas de color marrón, que aunque no combinan en tonos, sí lo hacen en glamour ya que juntos crearon un look perfecto para el verano.

Y aunque la fotografía fue posteada en la cuenta de la diseñadora, Zaira se encargó de compartirlo en sus historias y adjuntar el link del sitio donde adquirir tanto el vestido como el calzado.

Zaira Nara conquistó con su look pastel. Foto: Instagram

Qué opinó Zaira Nara sobre la reconciliación entre Wanda y Mauro

Durante el programa de Intrusos surgió el tema de la aparente cercanía entre el jugador de fútbol y la modelo, y surgieron las teorías de los miembros que estaban presentes en el piso acerca de lo que podía estar sucediendo en la relación. Por ello fue que Zaira se tomó el momento de hacer algunas aclaraciones durante la nota que le hicieron desde el móvil.

La vez que Zaira y Wanda Nara posaron juntas para la cámara. Foto: Instagram/zaira.nara

“La felicidad de mi hermana, de la familia, de los hijos, de Mauro... yo ya no le pregunto nada a Wanda, hay mucha diferencia horaria entonces nos mandamos mensajitos que respondemos al otro día”, explicó inicialmente, pero cuando el notero insistió en saber si le contaba sobre su vida amorosa, Zaira agregó: “Cuando Wanda me llama son horas al teléfono, pero son temas que estamos tratando de no tocar”.