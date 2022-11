Zaira Nara posó desde la cama con tacos, blazer y pantalón azul de fiesta

Si hay algo en lo que Zaira Nara se luce es en la elección de guardarropas que realiza para todo tipo de ocasión: viajes, salidas con amigos, para estar en casa o asistir a eventos vinculados a su vida laboral. Sin embargo, en esta ocasión, la modelo se mostró con un outfit único y ostentoso desde la comodidad de su cama.

Zaira Nara y un brilloso look de transparencias. Foto: Instagram.

Se trató de un conjunto elegante conformado por un blazer que combinaba tiras de lentejuelas azules y tiras negras de tul con transparencias sobre un corpiño negro -que aportaba sensualidad al look-, y un pantalón tiro alto que cumplía con las mismas características en la tela. Y finalmente, optó por un calzado a tono con el vestuario de taco fino y detalles en blanco.

Zaira Nara a puro brillo y sensualidad. Foto: Instagram

‘Una torre con personalidad. Un edificio con la pasión de la marca que lo caracteriza y distingue del resto. Creado para personas que se identifican como ‘conectores’. Nuestros conectores son curiosos, realistas y soñadores. Son influyentes y dinámicos”, escribieron desde la cuenta Osten Tower en la descripción del posteo que exhibía las fotografías de la modelo.

Zaira Nara conquistó desde la cama. Foto: Instagram

Qué dijo Paula Chávez sobre el rumor de un distanciamiento con Zaira Nara

En un contexto donde circuló con fuerza la suposición de que la modelo y el ex de Chávez -Jakob Von Plessen- estaban saliendo y eso provocó una pelea entre las mediáticas, la esposa de Pedro Alfonso presentó su opinión.

Zaira Nara y Paula Chaves estuvieron juntas en un evento tras los rumores de una pelea. Foto: Instagram

“Son cosas que llegan y capaz que se arman y después se desarman. Yo no reniego ni de la prensa ni mucho menos. Lo sufro por momentos porque me angustio y me hace mal, pero no pasó. No. Obviamente, siempre intento que quede puertas adentro, pero con Zaira está todo más que bien”, aseguró para Socios del Espectáculo. Y de hecho, en ese momento, ambos estaban presentes en un mismo evento y se mostraron tan cercanas como siempre.