Zaira Nara se vistió de tenista y posó desde la cancha: minifalda y top negro

Zaira Nara tiene una comunidad de 5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Allí publica contenido exclusivo para sus fanáticos.

Esta vez sorprendió a todos con un conjunto deportivo: al aire libre, ella está a punto de entrar a la cancha de tenis.

Zaira Nara deslumbra a todos en las redes sociales Foto: instagram/Zaira.Nara

La modelo lució una minifalda negra que deja poco espacio a la imaginación y un top del mismo color.

Este outfit no cierra sin una visera celeste y unas zapatillas deportivas.

A los pocos minutos obtuvo miles de “me gustas” y cientos de reacciones.

“Sos hermosa”, “La más linda de todas”, “Te amamos”, “No das más”, fueron algunos de los tantos comentarios que recibió.

QUÉ PASÓ ENTRE ZAIRA NARA Y PAULA CHÁVEZ

Luego de la ruptura con Jakob Von Plessen, el hombre con quien estuvo en relación por ocho años, Zaira Nara se dedicó al cuidado de su familia y a disfrutar de su vida de soltera. Sin embargo, hace algunas semanas atrás, surgió el rumor de que estaba empezando a salir con Facundo Pieres, ex pareja de su amiga Paula Chávez.

El súper look de Paula Cháves y Zaira Nara

Y los medios tomaron este hecho de traición y discordia que habría provocado una pelea entre ambas y consecuentemente un distanciamiento, y lo replicaron como una certeza; pero Zaira se encargó de desmentirlo durante la entrevista que le hicieron para el programa ‘Socios del Espectáculo’: “Pau es mi amiga y las cosas las hablamos entre nosotras, el resto es pura espuma. No tengo novio, ni saliente ni nada”, aseveró y para concluir insistió en los dos puntos más fuertes del rumor: “Yo no me estoy conociendo con nadie, imposible, estoy fresca como una lechuga, no me peleé con nadie”.