Zaira Nara es toda una diva. Además de ser considerada por muchos como una de las mujeres más hermosas del país, la modelo ha sabido brillas con su encanto y con los outfits más increíbles. Es por esto que en Instagram a conquistado 4,8 millones de seguidores.

Zaira Nara posó sin remera en su Instagram. Foto: Instagram

La empresaria acostumbra sacarse fotos mirando de frente a la cámara. En esta ocasión lo volvió a hacer, luciendo un vestido con lentejuelas de brillo plateadas, un cinturón negro con tachas y un sombrero al mejor estilo cowboy. Tomó la decisión de su pelo dejarlo suelto para que se aprecie su lacio y su largo.

El outfit de Zaira Nara: Vestido de lentejuelas, sombrero de cowboy y cinturón con tachas. Foto: Instagram

La imagen se ganó 40 mil me gustas en Instagram y decenas de comentarios: “No hay derecho”, “Tan bomba vas a ser”, “Que divina que estas Zaira”, “Me encanta ese look”, “Pero por favor”, “No das más de hermosa”

Qué incomoda pregunta le hizo Pampita a Zaira Nara

El programa LAM estuvo cubriendo una celebración que se organizó junto con algunas famosas en un conocido shopping de Recoleta por su cumpleaños número 30. Santiago Spotato ubicado en el lugar aprovechó para hablar con las modelos.

El vestido de lentejuelas con aberturas de Zaira Nara. Foto: Instagram

Zaira fue una de las entrevistadas aunque antes ya había anunciado que no quería hablar de su crisis con Jakob Von Plesse. Cuando el notero llegó hacía la modelo ella expresó: “A mí me gusta como hace Pampita, tiene como un master. Ella dice ‘no hablo del tema’, y yo soy muy verborrágica”. La conductora de El Hotel de los famosos también se encontraba en el lugar y el programa le contó sobre cómo Zaira la tenía cómo una referencia.

Zaira Nara posó con un vestido de lentejuelas brillantes. Foto: Instagram

Entonces Pampita opinó “Capaz en algunos temas es mejor cerrar la puerta desde el principio y ya ellos se acostumbran que de eso no vas a hablar nunca” y agregó “No quiero que si mañana los chicos googlean encuentren que hablé mal de su papá, o que recibí algo feo del otro lado, prefiero no meterme en nada, opinar solo de mis cosas”

El vestido de Zaira Nara con espalda al descubierto. Foto: Instagram

La conversación siguió y Zaira ya se esperaba la pregunta incomoda por parte de los conductores del programa, aunque esta vez vino de Pampita: “Yo la veo re bomba, me parece raro que una mujer tan diosa esté sola”. La modelo rapidamente le siguió el juego y preguntó “¿En el evento? Caro va muy acompañada a los eventos, y yo nunca quise que me acompañen a los lugares de trabajo. Capaz me puede dar su versión y me dice que está bueno que te acompañen. Me gusta estar acompañada, pero en casa”.