Wanda Nara despidió el año desde la playa con una malla enteriza rosa que se llevó todas las miradas

Wanda Nara suele viajar con frecuencia, ya sea por motivos laborales o personales, y para cerrar el 2022 eligió trasladarse hacia Punta del Este, Uruguay, lista para recibir el nuevo año en un lugar y en un ambiente completamente distinto.

Wanda Nara conquistó con su look. Foto: Instagram/@wanda_a

Eligió disfrutar del sol y del calor del 31 desde el Parador Posto 5, donde lució una malla enteriza de tono rosa chicle que llevaba un pronunciado escote en el frente y tiras delgadas, al igual que estilo colaless.

Y un detalle que mantuvo en sus últimas publicaciones fue el mostrarse al natural ante los millones de usuarios que la siguen en Instagram. Esto es, fotografiarse sin llevar maquillaje ni tampoco habiendo aplicado filtros sobre el rostro.

Wanda Nara enamoró desde la playa. Foto: Instagram

Cómo reaccionaron los usuarios al posteo de Wanda Nara

La modelo compartió la publicación en su perfil hace 14 horas, y hasta el momento logró recolectar 320 mil corazones rojos y más de 2 mil comentarios.

Wanda Nara enamoró con una malla enteriza rosa. Foto: Instagram

“Te ves así en persona?”, “Que mira bobo”, “Sos linda al natural, aflojado al photoshop, que no es necesario, te deformas”, “Mostrate tal cual sos no así, si no sos vos porfa es como dice tu cuñado no tengo nada otra la mujer, se una mujer auténtica si”, fueron algunos de los mensajes que recibió.