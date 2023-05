Nazarena Vélez se mostró en microbikini y levantó la temperatura: “No me importa nada”

Nazarena Vélez es de las mujeres más osadas de nuestro país. Desde siempre va al frente sin importar a quien tenga adelante y se destaca por ser transparente y sincera. Así también es con su cuerpo, a los 48 años, donde no se avergüenza de nada y se mostró totalmente natural en microbikini dejando ver su figura.

Nazarena Vélez se fue de vacaciones a Brasil con su pareja y no puede estar más contenta. La panelista de LAM estaba esperando este momento con muchas ganas para poder estar en la playa y disfrutar de la calma y el sol. Algo que tiene bien merecido por estar trabajando todo el año. Ahí fue cuando se dejó ver el bikini sin problemas.

Nazarena Vélez

En primer lugar, Nazarena Vélez usó una bikini que es sin tiras en la parte de arriba. La misma tiene un fondo verde menta con una estampa de círculos abstractos en rosa y blanco. La parte de abajo es regular y se le agrega un pareo que le queda muy canchero. Sin embargo, eso no es todo para la mamá de Barbie Vélez.

Nazarena Vélez posa en bikini Foto: Instagram

Horas más tarde, Nazarena Vélez volvió a posar con otra microbikini diferente. Esta tiene un color más ocre o amarillo quemado, donde la parte de arriba tiene un volado que se puede subir o dejar straples. Lo que más llamó la atención en el video que compartió Nazarena en historias es que la parte de abajo es súper chiquita.

Nazarena Vélez prende fuego las redes posando en bikini Foto: Instagram

“Podés elegir las bombachas que son más altas. A mí me gusta así porque no me importa nada la pancita que eché el primer día ya”, soltó Nazarena sin miedo a nada. La panelista de TV quiere disfrutar sin preocuparse por su físico y se la ve divina con esta bikini que resalta todas sus curvas.

Nazarena Vélez y un día típico de playa

La famosa mostró que está viviendo un momento inigualable en Brasil: tomando cerveza, comiendo, estando con su amor y bronceándose al sol. Todas cosas que no podía esperar para hacer y que por fin puede estar disfrutando.