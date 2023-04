Top y calza al cuerpo: Nazarena Vélez encendió Instagram con un conjunto de entrenamiento

Nazarena Vélez es una de las actrices que más activa está en las redes sociales estos días y siempre comparte sus pensamientos en cuanto a diversos tópicos así también como los outfits con los que elige enfrentar el día a día.

Nazarena Vélez

En esta oportunidad, la actriz posó ante el espejo mientras lucía un conjunto de entrenamiento. Tanto la parte superior como la inferior dejaron ver un estampado militar de color verde y tonalidades beige.

La actriz posó ante el espejo y mostró un conjunto al estilo militar para entrenar / Foto: Instagram Foto: Nazarena Vélez

Al natural, sin maquillaje y un improvisado rodete, Nazarena filmó un corto clip en el que se la vio sonriente y orgullosa de su cuerpo y acumulo miles de ‘likes’ por parte de sus seguidores que están atentos a todas sus publicaciones.

La profunda reflexión de Nazarena Vélez sobre el amor propio

En el posteo, Nazarena compartió sus pensamientos más personales en cuanto al amor propio y los altibajos que enfrenta cuando se trata de su autoestima.

“Soy un sinfín de contradicciones. Me amo,me cuestionó. Me gusto y me rechazo. Pero siempre agradezco estar viva y sana”, destacó Vélez en la publicación para luego continuar: “Perdono y acepto lo que soy y como soy”.

Antes de finalizar, Nazarena subrayó: “Entiendo que las personas muchas veces somos cambiantes y que no siempre es fácil amarnos cuando desde chicas nos enseñaron a criticarnos y cuestionarnos”.

La actriz demostró su buen gusto para la moda a la hora de entrenar y reflexionó sobre el amor propio / Foto: Instagram Foto: Nazarena Vélez

“Vengo pasando días de mucha felicidad y también momentos de oscuridad...La vida misma”, cerró la actriz.