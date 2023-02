Nazarena Vélez salió al cruce de quienes la critican por cuidar a su nieto recién nacido.

El pasado viernes 24 de febrero nació Salvador, el hijo de Barbie Vélez y Lucas Rodríguez. La actriz confirmó su embarazo en la segunda mitad del 2022 y desde ese momento que comenzó a compartir todo sobre la llegada del nuevo integrante a la familia en su cuenta personal de Instagram donde tiene más de 3.6 millones de seguidores. Nazarena Vélez, en diálogo con #LAM contó detalles sobre el parto.

“No esperábamos que fuera hoy, porque Barbie vino a hacerse un control. Y cuando me llamó, a las 3 y 20 de la tarde, me dijo: ‘Mami, me hacen la cesárea ahora’”, contó y aseguró que el bebé no se estaba moviendo tanto y que el médico tomó la decisión, ya que prefirió no dejar pasar el tiempo, porque tenían planeado esperar hasta este lunes.

Según detalló Nazarena, el pequeño Salvador tenía el cordón umbilical enrollado en el cuello, por lo que la decisión del médico fue muy acertada. El hijo de Barbie nació a las 17.05 en la Clínica y Maternidad Suizo Argentina, pesó 3.500 kilos y la joven compartió una foto recién al día siguiente.

Barbie Vélez presentó a su hijo, Salvador Foto: instagram/barbiepucheta

Nazarena Vélez está muy emocionada con la llegada de su primer nieto y se muestra en las redes cuidando al pequeño y disfrutando, junto a su hija, de los primeros días de vida. En su cuenta personal de TikTok, la panelista del programa conducido por Ángel de Brito, compartió un video que llamó la atención de sus fanáticos.

El video de Nazarena Vélez con Salvador que causó polémica

Con muy poca iluminación, Nazarena se grabó con su nieto en brazos y de fondo sonada un famoso fragmento de “GD”, la canción de La Joaqui y DJ Tao. “Trasnochar por tercer día consecutivo”, escribió en el video la famosa, mientras sonada “perra, la que puede, puede”, de fondo.

En los comentarios, sus seguidores la elogiaron por la actitud, ya que entienden que se trata de un momento difícil para los padres, porque todo es nuevo. Sin embargo, también hubo quienes no apoyaron la manera de criar que están implementando en la familia.

Nazarena Vélez le contestó a quienes la critican

Tras la publicación del video en su cuenta de TikTok y las críticas recibidas, Vélez decidió hacer un descargo a través de su perfil personal de Instagram. “Quiero contestarles a todas aquellas que cuestionan varias cosas”, comenzó diciendo Nazarena y agregó: “Demás está aclarar que todo lo que hago es bajo el consentimiento y el pedido de Barbie, y obviamente de Luqui”.

“Todo lo que yo pueda hacer para que Bárbara la pase bien, lo voy a hacer. Todo lo que yo pueda hacer para darles una mano, lo voy a hacer. Porque aparte me nace del alma, del corazón”, aseguró y sostuvo que no le interesa trasnochar: “Me chupa un huevo no dormir”.

“Lo único que me importa es poder estar con ellos y ser útil en un momento donde la vida te da un cimbronazo hermoso pero tremendo y si yo les puedo dar una mano, ¿cómo no se las voy a dar?”, concluyó la famosa.