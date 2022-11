Desde su jardín, Nazarena Vélez subió la temperatura en Instagram al posar en microbikini: “Me carga de linda energía”

Si bien Nazarena Vélez no es muy constante a la hora de compartir contenido en Instagram, siempre logra conquistar la atención de los usuarios cuando lo hace, ya que presenta los momentos de alegría y diversión que comparte con su familia o que vive de forma individual, como ocurrió en esta ocasión.

“Amo tomar sol”, comenzó escribiendo en la descripción del posteo, y para atajarse de las críticas, aclaró: “Se que no es tan bueno, y que colabora para que este más arrugada (entre otras cosas)... pero desde chiquita que me gusta estar al sol un rato porque me carga de linda energía”, y seguido concluyó: “Es mi momento para escuchar afirmaciones positivas y meditar”.

Y en las fotografías, Nazarena se muestra feliz y radiante mientras viste una microbikini negra de dos piezas: en la parte superior utilizó un corpiño strapless que llevaba una abertura circular en el centro y era decorada con retazos de tela atada que simulaban un moño; y por debajo, utilizó una bombacha clásica.

Y al look lo acompaño con un sombrero negro de paja estilo vaquero, el cual comentó que era “bellísimo pero le apoye una caja encima sin querer y lo deje todo chueco”, y con un tinte rojizo en las uñas, aportando algo de color y fuerza al look de verano.

A qué retoque estético se sometió Nazarena Vélez

La modelo ha dejado en claro que retocarse la cara le da miedo, más aún después de la reacción alérgica que sufrió en 2021 luego de aplicarse bótox, pero aun así continúa haciéndolo y desde sus historias de Instagram comentó el por qué.

“Sí, me pongo bótox. No me pongo tan seguido como debería, entonces tengo muchas arruguitas. Me da mucho miedo tocarme la cara, pero algo tengo que hacer con esta cara de bulldog que se está cayendo”, explicó.