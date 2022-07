Nazarena Vélez se encuentra cada vez más reflexiva en sus redes sociales. No es la primera vez que la productora sube un “antes y un después” junto con una reflexión sobre su presente y cómo se siente.

Nazarena Vélez Foto: Instagram.

En esta ocasión compartió una imagen de hace algunos años posando sin ropa frente a la cámara y acto seguido una foto de ella actualmente luciendo un conjunto de lencería.

Nazarena Vélez se comparó con su versión del pasado.

“Ayer y hoy. Es lo que hay y lo agradezco. Hoy soy una mujer mejor parada (también por las pantuflas) Una mujer que se respeta y prioriza, que no se intoxica por y para pertenecer... Que disfruta de la vida y agradece el paso del tiempo, xq quiere decir que estoy viva y que puedo disfrutar del crecimiento de mis hijos y de todo lo que eso significa. Disfruto de mis padres, de mi familia y del hombre increíble que tengo a mi lado. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Lo mejor siempre está por venir”, aseguró y se llevó el me gusta de más de 35 mil seguidores.

Nazarena Vélez se comparó con su versión del pasado.

Cuál fue la razón que la llevó a Nazarena Vélez a ligarse las trompas

Durante una entrevista Nazarena Vélez habló sobre su decisión de no tener más hijos: “Me ligué las trompas cuando nació Thiago, como soy muy coneja, me tocás y me embarazo, me censuré yo sola, soy feliz con mis tres hijos. Cuando Titi nació tenía 36 años”.

Nazarena Vélez, captura de Instagram

“No me arrepiento para nada, estoy muy contenta con las decisiones que tomo en mi vida. Prioricé siempre lo que me pasa y le doy mucha importancia, los tres hijos que tengo son los tres que quería tener, para respetarme, para cuidarme, tomé esa decisión, respeté lo que yo sentía. Lo tenía muy en claro” aseguró y volvió a afirmar “No me arrepentí, cuando uno toma una decisión así es algo que uno lo piensa muchísimo. Lo pensé durante todo el embarazo de Titi”.