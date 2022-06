Nazarena Vélez cuenta con una comunidad de más de 2 millones de seguidores en las redes sociales, con quienes acaba de compartir un posteo en Instagram que dejó sorprendido a más de uno.

Nazarena Vélez

Se trata de un “antes” y un “después” de la actriz. La primera foto la muestra super flaca en la plata con el cabello corto y una microbikini animal print de cebra, su pose es super atrevida y esta “apretando” su panza. En la segunda foto se la ve al natural, como es Nazarena Vélez ahora, en la imagen luce un conjunto de lencería color marrón claro.

El "antes" y el "Despues" de Nazarena Vélez. Foto: Instagram

“Chupando panza vs así soy”, expresó y se ganó 26 mil me gustas y cientos de comentarios de sus fanáticos demostrándole su apoyo: “Bomba Naza, amamos tu cuerpo”, “Sos muy hermosa”, “sos tremenda me hiciste reír, como te cagas de risa, disfrutate sos bella”.

El "antes" y el "Despues" de Nazarena Vélez. Foto: Instagram

Qué le dijo Nazarena Veléz a José María Muscari

Nazarena Vélez y José María Muscari eran muy amigos, cómo reveló la modelo en una entrevista en LAM en la que se encontró con el director: “tan cercana, tan importante en mi vida y tan amoroso conmigo, con mi familia... Cuando yo estaba en Miami, antes de lo de Fabi, yo te sentía un hermano. Vos sabías cosas que no sabía nadie. Entonces, que de un momento al otro, cuando pasa eso, nos dejemos de hablar y tomar distancia, yo no podía creerlo”.

Nazarena Vélez despertó a los ratones al posar en ropa interior sobre la cama de un hotel

La pelea se dio luego de que se viralizará un audio de él donde decía “Porque nunca entendimos tu amor por un enano, payaso, mediático, gordo, judío… pero a pesar de eso lo respetamos porque todo ser humano aunque sea decadente merece una oportunidad”, hablando en referencia a Fede Bal, luego de que se separase de Barbie Velez.

Jose Maria Muscari tiene hasta su propio protocolo.

Durante el encuentro Angel de Britto pregunto si podrían tener un encuentro estre ambos para hablar a lo que Nazarena contestó: “Yo no sé, fue algo que sufrí mucho porque lo quería mucho y me dolió más que se distanciara por un tiempo de Barby”. Y aclaró: “No dejaste que nos acerquemos, ¡te cerraste, flaco! Era imposible, yo no soy una mina invasiva, no me iba a meter adentro de tu casa si vos no me contestas el teléfono. Cuando pasó lo de Fabi vos te podías meter en casa”