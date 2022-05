Nazarena Vélez era muy joven cuando comenzó a trabajar en la televisión. En esa época ya era madre de Barbie Vélez y estaba separada de su padre, Alejandro Pucheta. Se divorciaron hace más de veinte años y consiguieron llevarse muy bien. Este miércoles, la actriz explicó en “LAM” cuál fue el motivo de su ruptura.

Nazarena Vélez

“Éramos muy pendejos. Nos casamos a los 18 años. Imaginate lo que era yo a esa edad”, le contó Nazarena Vélez a Ángel de Brito. Los problemas empezaron cuando ella comenzó a trabajar y ya era madre de Barbie. “Él es bastante conservador, está criado de una manera muy machista”, explicó la productora.

Casamiento de Nazarena y Ale Pucheta Foto: Instagram/@nazarenavelez

“Al principio nos separamos en malos términos porque no me dejaba trabajar. Quería que esté con Barbie todo el tiempo. Yo tenía 20. Me iba a volver loca”, contó Nazarena.

Alejandro no veía con buenos ojos que la actriz trabajara con Gerardo Sofovich. Sin embargo, ella está segura de qué es lo que quería para su vida. “Fueron dos años en los que no hice casi nada”, reveló.

Nazarena, Barbie y Ale Pucheta Foto: Web

Si bien Pucheta ya es una persona de mente abierta y cambió algunas formas de pensar, no volvieron a relacionarse. Actualmente se llevan muy bien, gracias a que pudieron solucionar sus problemas con el paso del tiempo. Además, siempre están presentes para Barbie Vélez.

Nazarena Vélez contó que quería volver con Ale Pucheta

A pesar de haberse separado en malos términos, la actriz guardaba un buen recuerdo del padre de Barbie. Por eso, siempre creyó que era posible que puedan darse una oportunidad. Sin embargo, comprendió que no sucedería.

Nazarena, Barbie y Ale Pucheta Foto: Web

“Después de tantos fracasos una empieza a revisar...”, dijo riéndose y continuó: “Ahí me di cuenta de que no hubo nada más de fondo, además de no bancármelo, éramos chicos, no podíamos conciliar”.

Nazarena reveló que Barbie nunca quiso que ellos vuelvan a estar juntos. Por último, explicó su relación actual: “Hablamos mucho. Yo lo adoro. Para mí es como un hermano”.