La compra de seguidores en las redes sociales y los canjes a través de ellos es algo común en esta vida del 2.0, pero Nazarena Vélez contó un negocio que va un poco más allá y que se negocia en dólares.

Mientras Estefi Berardi contaba en LAM quiénes eran las famosas que estaban detrás de los canjes en Instagram, la mamá de Barbie Vélez, Chino Agostini y Thiago Rodríguez contó que el año pasado vendió su cuenta personal de Twitter.

Nazarena Vélez hizo una producción de fotos sin ropa y una toalla

Según empezó comentando, el usuario de la red del pajarito se puede vender: “Depende la cantidad de seguidores. Yo vendí mi cuenta el año pasado. Va desde tres mil dólares hasta diez mil. Yo hago negocio con todo”, relató divertida la productora teatral.

Nazarena Vélez se va de LAM.

“En línea general trabajan con criptomonedas y eso utilizan que, al ser una cuenta verificada, lo utilizan para hacer más negocios. Lo que entran a mi cuenta ahora se encuentran con todo tipo de publicaciones”, explicó sobre el negociado.

Nazarena Vélez habló sobre su adicción a las drogas

La panelista de LAM abrió su corazón y recordó el momento en que casi pierde la vida por el problema de los consumos.

Nazarena Vélez en el cumpleaños de su hijo menor Thiago, junto al Chyno Agostini, fruto de su relación con Daniel Agostini; y a su hija mayor, Barbie Pucheta (Foto: Instagram)

“La pasaba horrible, la he pasado mal muchas veces de manera innecesaria. Cuando me estuve por morir, la verdad es que no fui muy inteligente. Me dio un pre infarto por las anfetaminas, quizás hoy las seguiría tomando porque la presión del afuera es tan grande. Estuve a punto de morirme y dije ‘¿en serio soy una mina que lucha y habla de sus hijos y los voy a dejar solos?’”, reflexionó en diálogo con Revista CARAS.

Frente a esa situación reconoció que fue una situación hipócrita y que eso fue lo que la ayudó a terminar con su adicción.