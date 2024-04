Shakira brilló con un vestido con encaje, aberturas y un escote como protagonista

Shakira es una de las artistas más importantes de la escena musical a nivel mundial. Su estilo es único y avasallante. Su carrera no conoce de límites y siempre va por más. Despliega su talento en cada nueva canción y en cada disco que lanza. Luego de unos años en los cuales no presentó disco, finalmente llegó el momento tan esperado por sus fans y presentó “Las mujeres ya no lloran”.

Shakira se prepara para el lanzamiento de su próximo disco: “Las mujeres ya no lloran” Foto: instagram

Sus shows cautivan al público y rápidamente agota entradas en cada lugar en el cual se presenta. No solo traspasa la pantalla con su talento musical, sino también con su estilo. Shakira marca tendencia y deslumbra con cada outfit que muestra en su Instagram.

Shakira paralizó Instagram con un espectacular vestido ultra escotado

Shakira compartió una serie de fotografías en donde se la puede ver posando con un increíble vestido. La parte superior, un corpiño escotado, con breteles. La parte inferior, una falda larga, suelta al cuerpo con mucho vuelo y en la parte delantera un tajo dejando al descubierto sus piernas.

Shakira paralizó Instagram con un espectacular vestido ultra escotado Foto: instagram

Combino el look con unas fantásticas botas en color negro. Para el peinado lució el cabello suelto con sus espectaculares rulos. Para el maquillaje apostó por delineado negro para los ojos y lápiz labial en tono rosado.

Shakira causó sensación entre sus seguidores y los likes no tardaron en llegar. La cantante se prepara para una gira mundial y sus fans están ansiosos por verla.

Shakira enamoró en Instagram con un vestido ultra sensual

La artista de las caderas no mienten conquista corazones a cada paso que da. Dueña de un estilo único, cautiva miradas con su estilo audaz y avasallante.

Shakira compartió una serie de imágenes en donde la podemos ver posando con un espectacular vestido. Sensual y elegante. La combinación perfecta de estilo. Sin lugar a dudas, la artista colombiana, es una de las cantantes más importantes de habla hispana a nivel mundial.