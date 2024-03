El tremendo piropo que Mia Khalifa le dedicó a Shakira

Mia Khalifa tiene millones de seguidores en Instagram y en X. Allí con cada publicación u opinión que comparte causa sensación entre sus fans y revoluciona los portales de noticias. Muchas veces polémica no teme compartir su pensamiento y luchar por las causas que cree justas, aunque la opinión pública la critique ferozmente. La ex actriz de contenido para adultos no solo despliega su sensualidad a través de outfits muy jugados, sino también compartiendo sus opiniones acerca de la actualidad y también otros artistas.

La modelo siempre está al tanto de las últimas noticias que ocurren a nivel mundial. Su presencia en eventos relacionados en el mundo artístico es muy habitual y allí cosechó diferentes amistades y colegas del ambiente.

Shakira en los últimos días publicó su nuevo disco “Las mujeres ya no lloran”. El lanzamiento fue un éxito absoluto y estuvo en los primeros puestos de todos los rankings a nivel mundial. Mia khalifa no dejó pasar la oportunidad y ante el posteo de un usuario en X, la influencer tuvo un gesto muy amigable hacia Shakira.

Shakira

La influencer en su cuenta de X escribió un tremendo piropo para Shakira diciendo que representa el mejor de los combos: el ser colombiana y también libanesa. Los fans alucinaron ante esta opinión y la respuesta rápidamente se viralizó.

Mia Khalifa alucinó a sus fans con su opinión sobre Shakira

La ex actriz de contenido para adultos es una referente en el mundo de las redes sociales y siempre genera revuelo en Instagram con sus looks y en X con sus opiniones.

Luego de que alguien en la red social opinara que Mia Khalifa no sabe que el mejor Kibbeh del mundo se hace en Barranquilla. La ex actriz de contenidos para adultos respondió un mensaje en donde opina que Shakira es la mejor combinación que existe en el mundo, ya que no solo tiene descendencia colombiana sino también libanesa. Lugar en el cual Mia Khalifa nació y por eso el guiño hacia la cantante.