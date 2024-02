Mia Khalifa usó un vestido transparente, dejó todo a la vista y burló la censura de Intagram

Mia Khalifa es una de las personalidades más controvertidas y populares de las redes sociales. Comenzó su carrera como actriz de cine para adultos, pero rápidamente ganó fama por su belleza, su carisma y su sentido del humor y su éxito se trasladó a otras plataformas.

Después de dejar la industria del cine para adultos, Mia se convirtió en una influencer y una empresaria exitosa. En la actualidad, tiene más de 26 millones de seguidores en Instagram y su propia línea de ropa. También hizo apariciones en televisión y en muchos desfiles de moda.

Mia Khalifa es una de las famosas más conocidas a nivel mundial. Foto: instagram

EL INFARTANTE LOOK DE MIA KHALIFA

En esta oportunidad, Mia participó de un desfile y llevó un jugado vestido completamente transparente. Sentada en primera fila y luego saludando a los presentes, Mia llevó el impactante vestido con personalidad, de igual manera que la modelo que desfiló sobre la pasarela.

“El poder femenino fue tan fuerte esta noche... Esta marca significa mucho para mí como mujer, la forma en que me siento y la forma en que la veo en otros hermosos cuerpos me hace sentir que es muy especial. Gracias por tenerme y por vestirme, me siento muy honrada”, escribió en el epígrafe de la publicación para agradecer al diseñador que la vistió con el impactante vestido.

Mia khalifa paralizó Instagram con un top ultra negro y una falda muy ajustada Foto: instagram

La influencer marca tendencia y causo furor en redes con cada publicación que realiza. Sus videos e imágenes rápidamente se convierten en virales.

Mia Khalifa y su vestido con transparencias. Foto: DESCONOCIDO

Mia Khalifa compartió una imagen posando con muy poca ropa. Sin corpiño y cubriéndose con sus brazos, mostró mucha piel y dejó al descubierto cada uno de sus tatuajes. Sin lugar a dudas, la influencer sabe como llevarse todas las miradas y no pasar desapercibida.