Shakira rompe moldes con estilo: la combinación perfecta de jeans y encaje

Shakira como siempre está a la vanguardia, esta vez con un look canchero con transparencias. La cantante optó por un look muy particular y así lo luce de forma espectacular en su publicación de Instagram.

Shakira siempre marca tendencia Foto: Instagram

Los jeans con encaje son la nueva obsesión para este otoño. La prenda perfecta para un look cómodo con un toque original y chic. Combinados con una simple camiseta blanca, ya elevan tu estilo al instante.

Shakira marca tendencia Foto: instagram

La prenda tiene la particularidad de combinar dos texturas: jean y encaje a los lados del pantálón. La cantante optó por combinarlo con unas sandalias negras y con una blusa brillosa y que va suelta.

Shakira y una combinación particular Foto: instagram

El modelo de Shakira pertenece a la firma italiana Dolce&Gabbana y tiene un precio de 1.750 €. De acuerdo con lo que se explica en la web oficial, la prenda pertenece al desfile PV23 en la que se repasó la historia de Dolce&Gabbana desde sus orígenes.

Shakira mezcló jean y encaje, y la rompió Foto: instagram

La campaña, explicaron, ofrecieron una reinterpretación del espíritu italiano, la feminidad y la sensualidad. Su mensaje es fuerte y claro: «la moda siempre mira hacia delante, pero si parte de un ADN definido nunca se quedará obsoleta».

Cómo conseguir el jean que usó Shakira Foto: web

¿Cuántas parejas ha tenido Shakira?

Su primer amor, cuando ella tenía 13 años y él 15, fue Óscar Pardo. Luego llegó el turno de Óscar Ulloa, un actor colombiano con quien estuvo cuatro años, desde 1993 hasta 1997. A continuación salió con Gustavo Gordillo, un empresario argentino con quien salió un año; y con Osvaldo Ríos, un actor puertorriqueño con quien tuvo una relación mediática entre 1998 y 2000.

Shakira y Antonio de la Rúa

Pero en nuestro país, su romance más famoso fue Antonio de la Rúa, el hijo del expresidente, con quien mantuvo una relación de 11 años, desde 2000 hasta 2011. Finalmente, su relación más larga y conocida fue con el futbolista español Gerard Piqué, con quien estuvo 11 años y tuvo dos hijos, Milan y Sasha. La cantante actualmente se encuentra soltera