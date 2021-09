“Primavera”, tituló su último posteo Nai Awada. La estación más colorida pegó de lleno en todos los famosos y la actriz no fue la excepción. Para celebrarla, subió un recuerdo que acumuló más de 5 mil likes en menos de 15 horas.

//Mirá también: Nai Awada posó con un body de encaje con escote hasta la cintura

Nai Awada Instagram | Instagram

La imagen la muestra posando en la playa, recién salida del mar y con una microbikini negra con detalles de encaje en la parte superior.

Nai siempre está activa en redes y este martes sorprendió contando su experiencia con la vacuna contra el coronavirus. “Estoy empezando a pensar que la vacuna que me dieron tenía energizante. No sólo no me pegó mal sino que me siento con una energía muy arriba, pumba, pumba, pumba”, expresó, acompañando estas últimas palabras con el clásico chasquido de dedos.

Nai Awada. (Foto: Instagram)

Además, se detuvo feliz a compartir una importante noticia sobre la película “Sangre Vurdalak”, que protagonizó y que estuvo siendo presentada en diversos festivales internacionales. La propia Nai confirmó que finalmente se estrenará en Córdoba a comienzos del mes que viene. “Vamos a tener un red carpet, así que amigos cordobeses, nos vemos pronto por ahí”, dijo la actriz.

Nai Awada. Instagram

//Mirá también: Nai Awada posó en body desde la cama: “No soy tu conejita”

Por otro lado, Nai demuestra que es una todoterreno, así que también está a full con su emprendimiento de accesorios y cada tanto comparte diversas recetas, ya que se autoreconoce como una “amante de la cocina”