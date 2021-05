A través de su cuenta de Instagram, Nai Awada subió un video que fue furor y con un look muy sensual logró subir la temperatura a sus fans.

Nai Awada sabe cómo manejar sus redes sociales para entretener a sus seguidores. En su cuenta de Instagram la siguen 391 mil personas y cada posteo suyo consigue hacerla más popular. Comparte videos de bailes, clases de cocina en su casa, algunas postales de entrevistas que otorga en la televisión y su día a día con su perro y hasta alguna broma que le gasta a su papá, el prestigioso actor Alejandro Awada.

Esta vez, Nai aprovechó para preparar un video que compartió en su cuenta de Instagram, donde se la ve en muy buen estado físico. En principio aparece en escena con un top blanco, un yogging de algodón al tono y un sweter negro de mangas largas y cuello alto, similar a la creación del diseñador Alexander McQueen.

Pero un segundo después, comienza su baile con el mismo top solo acompañado de una bikini que completa el conjunto y unas botas negras con cordones, por encima de la rodilla, que dejan al descubierto los dedos. En ese momento, el cuarto se ilumina en tonalidades fucsias, que le dan a su conjunto el mismo color.

Nai baila contorneándose con muy buen timing y mientras se mueve juega con su largo pelo, de forma muy sexy. Como epígrafe la ex “Bailando” publicó: “Extraño el show y escenario se nota ? Hola Muy @peroketoda” .

Sus admiradores no tardaron en responderle: “El cuerpazo de esta chica!”, “Sos la mujer más cautivante que vi en mi vida, ¡absolutamente divina!” y uno de los más originales: “Estas más fuerte que patada de allanamiento”.

Una difícil decisión

Hace pocos días la joven Awada mantuvo una entrevista frente a Tomás Dente para el programa “Vino para vos” y contó el difícil momento que vivió hace unos años cuando debió bajarse del reality de Marcelo Tinelli “Bailando” de Showmatch.

“Mi papá estaba muy mal en ese momento y yo no lo podía contar. Porque si yo abría la boca no era papá Raúl, era Alejandro Awada, hermano de Juliana Awada y toda la prensa se iba a enterar. Cuando uno se guarda las cosas, te explota en el cuerpo” explicó Nai.

Y siguió aclarando: “Yo me guardé meses que mi papá estaba mal, no quiero dar detalles porque son temas de él pero estaba con una depresión muy grande. Yo salía de ensayar y lo iba a ver. No estaba bien alimentado por la depresión entonces se agarró una neumonía por las defensas bajas, terminó en el hospital. Iba a bailar y mi mamá estaba de viaje y mi papá estaba mal y no podía irme a ver al ‘Bailando’”.

Por suerte todo pasó, según ella misma relata y Alejandro ahora se encuentra bien. Acaba de volver de grabar una miniserie con Amazon después de tres meses y recordó que su padre siempre la apoyó. “Mi papá es cero crítico, todo lo que yo haga está bien. La única vez que me criticó fue en la época del Bailando, que me decía ‘no hables de política, no hables de la familia’”.

Por otro lado, la actriz disfruta mucho de cocinar y es por eso que suele compartir sus procesos en la cocina por historias de Instagram.