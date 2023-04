Nai Awada subió una foto en bikini, la criticaron y ella no se quedó callada: “Esto tiene que parar”.

A través de las redes sociales, Nai Awada comparte constantemente contenido nuevo y a veces hasta polémico. En este caso, la actriz subió la temperatura de su Instagram con una foto en bikini que minutos después terminó siendo un escándalo sobre las críticas y su opinión.

“Sol te amo”, había escrito la actriz en su posteo, que se llenó de críticas y comentarios pesimistas por parte de los usuarios de las redes, quienes no tuvieron mejor idea que hablar sobre el físico de la joven.

El mensaje de Nai Awada para quienes la critican por su físico

Minutos después de recibir varios comentarios criticando su cuerpo, ella se desquitó y utilizó Twitter para hablar sobre lo que le sucedió y hacer una reflexión sobre este tipo de mensajes agresivos que reciben muchas personas en redes sociales sobre sus cuerpos.

Nai Awada posó para Gente y adelantó sus ansias por formar parte de la campaña de H&M Uruguay Foto: Instagram

“Gorda, Cerda, chancho, fea... todo eso en un posteo que me muestro en bikini... Si a mí me ponen eso que tengo un cuerpo real y normal, no quiero ni pensar las cosas que soportan las personas con problemas de obesidad. ESTO TIENE QUE PARAR”, se descargó en la red social del pajarito.

El mensaje de Nai Awada para quienes la critican. Foto: Twitter

No obstante, eso no fue todo, ya que Nai también realizó una nueva publicación en Instagram donde subió varios videos bailando con bikini, y aprovechó la situación para escribir un mensaje para aquellos que han pasado la misma situación que ella por este tipo de comentarios.

Desde el paraíso con el cabello trenzado y una microbikini en 'total black', Nai compartió con sus seguidores cómo disfruta del sol y la playa uruguaya Foto: @naiawada

“El buen humor que manejo, dios mío. Ladies que nadie les diga cómo ser, ni que es lo que es lindo o feo, gordo, flaco, ‘estético’ Solo sean ustedes. Las mejores personas que puedan. Buen arranque de semana”, expresó.