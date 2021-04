Nai Awada publicó un video en su cuenta oficial de Instagram, donde aparece bailando de forma sensual, lo que enloqueció a sus seguidores.

Pero lo que más le gustó a sus followers fue que la actriz se mostró al natural. En el clip, se la ve en joggineta y con la panza al aire libre.

Además, la influencer sorprendió con un mensaje inspirador. “Qué tiempos raros estos. Cuando era chica escribía mucho. Y hoy siento ganas de lo mismo. Respirar todos los días para no saber bien a donde ir. Solamente agradecer y respirar. Mi vida, mi libertad y lo que pasa afuera... mi carrera como actriz, mis sueños, mis viajes, empezó su relato.

“El recuerdo de una parrilla en calle Corrientes con mi papá, cuando me pongo triste me agarro de lindos recuerdos, de mis clases de teatro con Julio Chávez, mi maestro. De mis textos, mis personajes... mis guiones que tanto extraño y la necesidad de volver a filmar”, concluyó, y mencionó a la marca de indumentaria de las prendas que lució.

Hace unas horas, la famosa estuvo involucrada en un escándalo. A través de su cuenta de Twitter, el influencer conocido como Yyeguo inició una sección de entretenimiento que consiste en personas anónimas que envían sus confesiones sobre la vida privada o laboral de algunos famosos. Si bien algunas cosas no son ciertas, en general se suelen adjuntar pruebas tales como audios o capturas de pantalla para confirmar la veracidad de los dichos. Esta vez fue el turno de Nai Awada, que quedó expuesta y se desató su furia.

Nai Awada descargó su furia en Twitter.

Desde la caja de preguntas, desconocidos enviaron sus anécdotas y chismes sobre la joven de 27 años. Lo que despertó la indignación en Awada fue precisamente una información difundida sobre los canjes que realiza con marcas y emprendedores. Fue una seguidora de Yyeguo, dueña de un lugar de ropa, la que difundió algo sobre las condiciones laborales solicitadas por Nai para hacer el intercambio.

Luego de la rápida viralización que tuvo la data sobre la asistente, Nai saltó desde su cuenta de Twitter y arremetió directamente contra Yyeguo y sus followers. “Cualquier gil que difunda información mía privada o de mi trabajo está en manos de mi abogada. No se metan con mi vida privada ni mi trabajo porque ahí sí que me enojo en serio. Yo no jodo a nadie. Saludos”, escribió la bailarina con notable indignación.