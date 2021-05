Nai Awada sabe como deleitar a sus seguidores. Es que su Instagram siempre luce fotos de sus looks, sus recetas, sus proyectos y su vida cotidiana en general. Pero siempre encuentra un momento para mostrar un poco de piel.

Nai Awada. (Foto: Instagram)

En su publicación más reciente le dio color a su perfil. Bajó una luz rosa, Nai posó arrodillada en la cama y miró directo a la cámara.

En la imagen lució un body negro hiper cavado y unas orejas de conejo para combinar. Con sus manos reposadas sobre las piernas, dejó ver sus diversos tatuajes.

Nai Awada disfrazada de conejita. Foto: Instagram @/naiawada

“No soy tu conejita”, escribió en inglés en el pie de foto, haciendo referencia a la vincha que usó en el look. “Ese body es para el infarto”, comentó un usuario, mientras que otró opinó “Qué sexy que sos”.

Su peor momento

A cuatro años de que Nai deje el Bailando, la actriz reveló las razones por la que abandonó el certamen. La sobrina de la ex primera dama Juliana Awada, contó que sufrió un pico de estrés con ataques de pánico y episodios de ansiedad.

Nai y su papá Alejandro Awada

En el programa Vino Para Vos, con Tomás Dente, además se sinceró y explicó que ese no fue el único motivo. “Mi papá estaba muy mal en ese momento y yo no lo podía contar. Porque si yo abría la boca no era papá Raúl, era Alejandro Awada, hermano de Juliana Awada y toda la prensa se iba a enterar”, recordó Awada.