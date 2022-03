Super divertida, Sofía “Jujuy” Jiménez protagonizó una sesión de fotos a puro calor y glamour donde, se la puede ver luciendo un increíble look imitando a una de las estrellas de la serie juvenil Euphoria. Con su peinado, maquillaje y vestimenta, la modelo creó un outfit que nos envuelve en una fantasía.

Sofía Jujuy Jiménez. Foto: @sofijuok

Un look que es una verdadera euforia

El día jueves, Sofía Jujuy compartió a través de su cuenta de Instagram un look que es un fuego. Su outfit fue inspirado en la serie éxito del momento Euphoria, y en particular a uno de sus personajes, Maddy.

Los outfits de Maddy, interpretada por la actriz y modelo Alexa Demie, se transformaron en un ícono de la serie llegando, incluso, a haber artículos de revistas como Vogue enfocados en lo glamouroso de los mismos.

El look de Sofía Jujuy Jiménez imitando a Maddy de Euphoria. Foto: Vía País

La sesión de fotos realizada por Sofía Jujuy fue idea del CEO de la peluquería con la que la modelo viene colaborando desde hace un tiempo, y allí se la puede ver luciendo un estilo total black, compuesto por un body, un corset, y accesorios como un moño, unos guantes y fina joyería que, terminan por cerrar un look que se balancea entre elegante y sensual.

Además, no podemos dejar de mencionar el maquillaje típico de la serie y que Maddy logró poner en tendencia que es el delineado de strass y sombras negras. El make up a lo largo de la serie, no solo del personaje de Alexa sino, también, los de Zendaya han sido furor en las redes sociales donde, se puede ver a las jóvenes de alrededor del mundo salir de fiesta luciéndolos.

El look de Sofía Jujuy Jiménez imitando a Maddy de Euphoria. Foto: Vía País

“I just wanna have fun 😆 , amo jugar a que soy distintos personajes 🤣 cómo arrancaron este nuevo mes?” comentaba en la publicación Sofía Jujuy, asegurando que “lo único que quiere es divertirse”.

El posteo fue todo un éxito, contando con cientos de comentarios describiendo lo bomba del look y lo enamorados que están sus fans e, incluso, se pueden encontrar mensajes de famosas argentinas. Por su parte, la bailarina Adabel Guerrero comentaba “Keee? Bomba 💣”, mientras que la Chinita Kruger posteaba “Que mujer!!🔥” y la cantante Lula Miranda “Mamaaaa🔥”.

Además de las fotos, podemos ver un video, donde vemos el proceso del look y algunas imágenes de un outfit que en estos días podremos ver a través de la cuenta de Instagram de la modelo, con la banda sonora de la serie de fondo.