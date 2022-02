Sofía “Jujuy” Jiménez tiene una comunidad de 1.6 millones de seguidores en Instagram y su cuenta tiene interacción todos los dias. Esta vez sorprendió a todos con una mega producción de fotos, luciendo un conjunto dorado que se llevó todas las miradas.

Sofía "Jujuy" Jimenez posó para sus fans Foto: Instagram

Primero con una malla enteriza y luego con una microbikini, la modelo posó para sus fans con un maquillaje de tonos oscuros y el pelo suelto.

“Tu eres mi fantasi” escribió en la publicación haciendo referencia al último hit de la reconocida cantante del género urbano Tini.

Sofía "Jujuy" Jiménez realizó una megaproducción Foto: Instagram

A los pocos minutos obtuvo 16 mil “me gustas” y cientas de reacciones. “Sos hermosa”, “Estás impresionante”, “Una bomba sin dudas” fueron algunos de los comentarios que recibió de sus seguidores.

El nuevo amigo de Sofía “Jujuy”

Esta semana la modelo publicó una imagen que dejó sin palabras. Arriba de un caballo y con las piernas estiradas dijo: “Les presento a mi nuevo amigo”.

Jujuy Jiménez fue criticada por posar arriba de un caballo

“No soy muy animalera, pero reconozco que cada vez que me conecto con algún animal me regalan algo distinto. Los caballos, por ejemplo, me transmiten mucha paz, me tranquilizan, y hacen que encuentre ese equilibrio sintiéndonos, ¡es hermoso!” escribió.