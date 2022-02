Sofía “Jujuy” Jiménez día a día comparte sus increíbles looks con sus seguidores de Instagram. Super cancheros y llenos de actitud, sus outfits no paran de conquistar. A continuación te compartimos sus últimas fotos.

Sofía Jujuy Jiménez encendida en las playas de México. Gentileza.

Sofía “Jujuy” y su look que es una bomba

Este día miércoles, Sofía “Jujuy” compartió a través de su cuenta de Instagram una serie de fotos luciendo un top negro con escote profundo y un pantalón estilo pegged que juntos crean un look que logra un equilibrio perfecto. El top, por su parte, es un fuego total y, el pantalón, le da al outfit sobriedad y elegancia.

Sofía "Jujuy" Jiménez luciendo un top negro con escote profundo. Foto: Instagram/Sofía Juju

En esta oportunidad, Sofía “Jujuy” nos cuenta que su outfit lo eligió para su sesión en la peluquería, pero lo interesante y genial de este look es que podría ser usado tanto en una oficina como para salir a tomar unos tragos junto a amigos o mismo, en una cita amorosa.

Además, al look se le suma un “make up no make up” o maquillaje natural, el cual es tendencia en el mundo de la moda, y que termina por cerrar un look que oscila entre casual y de noche.

“Aquí re tranqui y sencillita en la ofi!” comentaba la modelo en la publicación, haciendo el chiste de estar en la oficina cuando en realidad se encontraba en su peluquería favorita renovando su look.

La publicación cuenta con casi 15 mil likes y muchos comentarios de los seguidores de Sofía “Jujuy”, quienes no pueden quitar su mirada de encima del look de la modelo.

“Bellísima 🔥”, “Belleza Argentina!!!❤️”, “Reee bonita❤️❤️”, “Diosa 🔥🙌❤️” eran algunos de los comentarios. Incluso, algunas celebridades comentaron la publicación, como es el caso de Candelaria Ruggeri “Amoo ❤️” y Adabel Guerrero “Hermosa🤩👏”.

