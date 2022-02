Sofía “Jujuy” Jiménez no para de sorprender con sus looks en redes sociales, pero en esta oportunidad lo hizo de una forma muy original. A continuación te lo mostramos.

Sofía "Jujuy" Jiménez Foto: Instagram/Sofijuok

Desde la altura, Sofía “Jujuy” posó para sus fans

Este día lunes, Sofía “Jujuy” sorprendió a sus fans realizando acrobacias sobre un caballo ¡Sí, es así como lo escuchas! muy divertida y luciendo un look super canchero en bikini y short de jean, la modelo disfrutó de un día al aire libre junto a su nuevo amigo.

Sofía “Jujuy” Jiménez posó en bikini sobre un caballo Foto: Instagram/Sofía

“Este finde me hice un nuevo amigo 🐴 💛 No soy muy animalera, pero reconozco que cada vez que me conecto con algún animal me regalan algo distinto. 🙌🏼” comentaba en la publicación Sofía “Jujuy”, quien parecía salida de una película de cowboys.

“Los caballos por ejemplo, me transmiten mucha paz, me tranquilizan, y hacen que encuentre ese equilibrio sintiéndonos, es hermoso! Tienen ese porte en su caminar que los hace TAN atractivos y son súper elegantes.” agregaba la modelo sintiéndose dichosa de la experiencia que había vivido aquel día junto a su nuevo amigo.

La publicación cuenta con más de 26 mil likes y miles de comentarios de seguidores de Sofía “Jujuy” que quedaron suspirando de amor, y es que las fotos transmiten una energía llena de amor y ternura. Sin lugar a duda, la modelo y su dulce amigo supieron llevarse muy bien y disfrutar de la mutua compañía.

Esperamos muy pronto poder ver nuevas fotos de Sofía “Jujuy” con su nuevo amigo y, quien sabe, quizás un video de ellos cabalgando entre el pastizal y las flores silvestres.

Sofía "Jujuy" Jiménez posó en bikini sobre un caballo