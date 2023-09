Ivana Nadal volvió a encender las redes y se bajó el pantalón para las cámaras

Ivana Nadal es una de las influencers más populares y más sexys de Argentina. Desde su irrupción en los medios de comunicación, siempre ha sido una personalidad destacada dentro del ambiente. En el último tiempo, ya radicada en México, la modelo es constantemente tema de conversación en los portales por su incursión en la producción de contenido erótico para la plataforma DivasPlay, y esta vez, no fue la excepción.

Ivana comenzó su carrera como modelo, pero rápidamente se convirtió en una figura destacada en las redes sociales. La influencia de la modelo ha crecido exponencialmente en los últimos años. Tiene más de 5 millones de seguidores en Instagram y su canal de YouTube tiene más de 2 millones de suscriptores.

Ivana Nadal paralizó el mundo de la web con su belleza y sin nada de ropa.

Luego de pasar la pandemia en nuestro país, Ivana Nadal se instaló en México, más precisamente en Tulúm, en donde se encuentra “expandiendo su ser”. La modelo, vive en este destino paradisíaco donde se aloja desde hace tiempo y en el cual se siente muy feliz.

La modelo contó como es su experiencia viviendo fuera de Argentina: “amo vivir en el caribe. Amo mi vida y la persona que voy construyendo día a día. Amo mi cuerpo que me permite experimentar, sentir, vivir. Amo tener la valentía de ser, más allá de cualquier opinión externa. Me elijo por sobre todo, me acompaño, me comprendo, me perdono, me escucho, me amo. Tanto como a cada uno de los seres que habitan este presente conmigo. Porque me veo en ellos, porque me siento en ellos, porque sé que estamos unidos por la fuerza del amor”.

Ivana Nadal

Las últimas noticias de esta famosa influencer suelen ser por posar con poca ropa, ya que se ha dedicado a vender contenido erótico, a través de la conocida plataforma DivasPlay y en esta oportunidad volvió a posar para las cámaras para promocionar una nueva producción.

La sexy foto de Ivana Nadal para promocionar su nuevo contenido en DivasPlay

Ivana Nadal aprovechó la llegada de la primavera para promocionar su contenido erótico, teniendo en cuenta que ella vende este en la plataforma, DivasPlay.

En esta oportunidad, se la puede ver a la modelo posando de espaldas a la cámara dentro de lo que aparenta ser una casa abandonada.

Ivana optó por combinar su look casual con un top negro y un joggin suelto en un tono gris desgastado y una zapatillas verdes de la marca de las tres tiras.

Ivana Nadal para DivasPlay

El toque sexy y el gancho que usó la modelo para promocionar su nuevo contenido en la plataforma, fue bajarse sutilmente los pantalones y sacar pecho para que quede a la vista su ropa interior negra, luciendo su impactante figura.

Junto a esta historia, Ivana Nadal colocó un link que te redirige a la página de DivasPlay y sus otros perfiles, donde realizó una nueva producción de fotos eróticas.