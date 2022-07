En el último tiempo, Emilia Mernes logró posicionarse como una de las mayores referentes del género urbano en la Argentina. Pero su talento sobrepasó las fronteras y ahora se encuentra de gira por España con su álbum “Tú Crees en Mí?”. Desde allí no descuida sus redes sociales y mantiene el contanto con los usuarios.

Con más de 5.9 millones de seguidres en su cuenta de Instagram, la cantante de “cuatro veinte” compartió en los últimos días en su perfil una cautivante foto en la que posó muy sensual y prendió fuego todas las pantallas.

Emilia Mernes. Foto: Instagram.

La arista lució su figura con conjunto de ropa interior negro con portaligas. En cuestión de minutos, sus fotografías recibieron más de dos millones de “me gusta” y una lluvia de comentarios de fanáticos y personalidades de la farándula argentina. Sin embargo, el mensaje que más se destacó fue la reacción de su novio, Duki.

Emilia Mernes. Foto: Instagram.

El trapero no pudo evitar opinar al ver a su pareja con tan osado look y manifestó: “NAAAAAAAAAAA BUENO, ME TOMÓ UN AVIÓN DE MURCIA PALLA”.

Su elocuente mensaje recibió también otros 30 mil “me gusta” y muchas respuestas de los fans de la pareja. Luego de enfrentar rumores de infidelidad, la pareja se muestra más consolidada que nunca.

Emilia Mernes paseó en pijama por las calles de España

Durante su estadía en el país europeo, la joven artista no pierde el tiempo y aprovecha al máximo para recorrer la ciudad y visitar los lugares emblemáticos como turtista además de protagonizar cada uno de sus shows. Es por eso que en en el último fin de semana, surgió una oportunidad para salir a recorrer y nada se lo impidió.

Emilia Mernes paseó por las calles de España en pijama Foto: Captura Instagram

Ni siquiera que estaba vestida con su pijama de “Las Chicas Superpoderosas”. Así lo confirmó a través de una historia de Instagram donde se dejó ver con un short blanco y los detalles del recordado dibujito animado. Su más reciente destino fue la ciudad de Calahorra y contó: “Ella pasea con el pijama de Las chicas superpoderosas”.